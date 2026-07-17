Скрытые могилы казненных во Владимире: вынудили чиновников проверить законность построек

Власти Владимира начали приводить в порядок Князь-Владимирское кладбище, закрытое для захоронений еще 60 лет назад. При этом вопрос о том, где горожане будут хоронить близких после закрытия Улыбышевского кладбища, в публичном поле до сих пор не решен.
Поводом за привести старый некрополь в порядок стали жалобы жителей и родственников похороненных там людей. Люди сообщали мэру о заброшенных могилах, упавших деревьях и обломках оград, которые мешают ходить по территории. На объекте уже работают специалисты ЦУГД и профессиональные арбористы.
"Специалисты ЦУГД работают на некрополе ежедневно. Убрано более 50 аварийных деревьев. Сейчас восстанавливаем уличное освещение, временно отремонтировали ворота и готовим сметную документацию на ремонт тротуаров", — сообщил мэр Владимира Сергей Волков.
Особое внимание уделят могилам известных жителей города, включая семейный комплекс Столетовых и захоронение графа Михаила Волконского. Однако из-за статуса объекта культурного наследия любой ремонт здесь ограничен жесткими нормами. Юристы мэрии и обновленный Попечительский совет должны изучить правовую базу, чтобы понять, как восстанавливать памятники, не нарушая закон.
Параллельно городские власти проверяют законность установки гаражных боксов на северо-западной границе кладбища. Эти постройки стоят на засыпанном овраге, где до революции хоронили казненных во владимирской тюрьме.
|Направление работ
|Что сделано и планируется
|Территория
|Убрано 50+ аварийных деревьев, очищена центральная аллея, запланирована замена асфальта.
|Инфраструктура
|Ремонт ворот, восстановление освещения, подготовка смет на тротуары.
|Мемориалы
|Разработка стандартов реставрации могил известных личностей.
В мэрии обсуждали идею возобновить захоронения на Князь-Владимирском кладбище, но только для почетных граждан города, размещения урн в колумбарии или подзахоронения останков бойцов Великой Отечественной войны, найденных поисковиками.
Сейчас закон этого не позволяет: кладбище официально закрыто с 1966 года. Власти подчеркивают, что этот вопрос не ближайшей перспективы и потребует серьезной юридической проработки. При этом в городе сохраняется практика захоронений на некоторых церковных участках, которые формально не прописаны в муниципальном Положении о погребальном деле.
Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...