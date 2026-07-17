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Грязь в тарелках Прикамья: массовые рейды по общепиту привели к закрытию десятков заведений

Россия » Поволжье » Пермь

В Пермском крае за первые шесть месяцев года Роспотребнадзор выявил нарушения в работе 418 заведений общественного питания. По результатам проверок 35 объектов закрыли до устранения проблем, а общая сумма штрафов превысила 3 млн рублей.

Кафе
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кафе

Инспекторы отстранили от работы 21 сотрудника. Основные претензии ведомства касаются базовых санитарных и технических норм: в заведениях обнаружили неисправные сети водоснабжения и отсутствие разделения цехов по сырью. Также специалисты зафиксировали использование просроченных продуктов и нарушение сроков их хранения.

Помимо санитарных условий, проблемы нашли в организации производственных процессов. В ряде объектов отсутствуют технологические карты, а повара готовят блюда с нарушением технологий, из-за чего готовая продукция не соответствует техническим регламентам.

Показатель Значение (за полугодие)
Объектов с нарушениями 418
Временно закрытых заведений 35
Сумма штрафов более 3 млн рублей
Отстраненных работников 21 человек

Массовые нарушения в сфере питания напрямую влияют на безопасность жителей региона. Отсутствие технологической документации и игнорирование сроков годности сырья создают риски пищевых отравлений и эпидемиологических вспышек.

"Наиболее типичными нарушениями являются отсутствие исправных сетей водоснабжения, цехового деления на сырье, несоблюдение сроков хранения и годности продуктов", — сообщили в Роспотребнадзоре Прикамья.

Почему это важно

Ситуация в общепите Прикамья указывает на системный кризис в соблюдении техрегламентов. Когда заведения работают без четкого разделения зон сырья и готовой продукции, риск перекрестного загрязнения становится критическим. Отстранение персонала и закрытие точек — это меры по предотвращению массовых отравлений.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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