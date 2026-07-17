Хватит переплачивать за квартиру: возрастные привилегии существенно облегчат бюджет пенсионеров

Пенсионеры старше 70 лет и льготники могут сократить расходы на капремонт и вывоз мусора. Способы получения выгоды различаются: правила по жилью диктует федеральный закон, а стоимость вывоза отходов определяют власти регионов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Оплата ЖКХ

Компенсация за капремонт

Деньги возвращают тем, кто не работает, владеет одной квартирой и живет один или только с другими неработающими пенсионерами (либо инвалидами I и II групп).

Размер выплаты зависит от возраста собственника:

от 70 до 79 лет — возвращают 50% суммы;

от 80 лет и старше — возвращают 100%.

Схема проста: жилец полностью оплачивает квитанцию, а затем получает компенсацию на карту. Расчет идет в пределах социальной нормы площади (для одного человека она обычно составляет 33 кв. м). За лишние квадратные метры придется платить полностью.

Скидки на вывоз мусора

Здесь нет общего правила о полном освобождении от платы. Скидку в 50% могут получить инвалиды, многодетные семьи и ветераны труда.

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Подать заявление можно через МФЦ или портал "Госуслуги". Главный фильтр при проверке — отсутствие долгов по коммунальным платежам. Если задолженность есть, в льготе откажут.

Ответы на популярные вопросы

Как получить деньги за капремонт?

Сначала нужно оплатить квитанцию целиком, после чего подать заявление на возврат части средств в соответствии с возрастом.

Можно ли получить скидку на мусор, если есть долги по ЖКХ?

Нет, полное отсутствие задолженностей является обязательным условием для одобрения льготы.

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эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех