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Хватит переплачивать за квартиру: возрастные привилегии существенно облегчат бюджет пенсионеров

Россия » Дальний Восток » Владивосток

Пенсионеры старше 70 лет и льготники могут сократить расходы на капремонт и вывоз мусора. Способы получения выгоды различаются: правила по жилью диктует федеральный закон, а стоимость вывоза отходов определяют власти регионов.

Оплата ЖКХ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оплата ЖКХ

Компенсация за капремонт

Деньги возвращают тем, кто не работает, владеет одной квартирой и живет один или только с другими неработающими пенсионерами (либо инвалидами I и II групп).

Размер выплаты зависит от возраста собственника:

  • от 70 до 79 лет — возвращают 50% суммы;
  • от 80 лет и старше — возвращают 100%.

Схема проста: жилец полностью оплачивает квитанцию, а затем получает компенсацию на карту. Расчет идет в пределах социальной нормы площади (для одного человека она обычно составляет 33 кв. м). За лишние квадратные метры придется платить полностью.

Скидки на вывоз мусора

Здесь нет общего правила о полном освобождении от платы. Скидку в 50% могут получить инвалиды, многодетные семьи и ветераны труда.

Документ для оформления Цель
Паспорт и выписка из ЕГРН Подтверждение личности и права собственности
Справка о составе семьи Подтверждение условий проживания
Трудовая книжка Подтверждение статуса неработающего

Подать заявление можно через МФЦ или портал "Госуслуги". Главный фильтр при проверке — отсутствие долгов по коммунальным платежам. Если задолженность есть, в льготе откажут.

Ответы на популярные вопросы

Как получить деньги за капремонт?

Сначала нужно оплатить квитанцию целиком, после чего подать заявление на возврат части средств в соответствии с возрастом.

Можно ли получить скидку на мусор, если есть долги по ЖКХ?

Нет, полное отсутствие задолженностей является обязательным условием для одобрения льготы.

Экспертная проверка:
эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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