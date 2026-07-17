Школы Владивостока готовят масштабные изменения: учебный процесс пересмотрел устаревшие подходы к подготовке

Во Владивостоке к началу учебного года откроют дополнительные профильные классы. Их количество вырастет со 112 до 150, сообщает администрация города.
Сейчас специализированным обучением занимаются около 9 тысяч школьников. Расширение сети таких классов позволит большему числу учеников сфокусироваться на конкретных направлениях подготовки еще до поступления в вузы.
|Показатель
|Значение
|Количество классов (было)
|112
|Количество классов (станет)
|150
|Охвачено учеников
|около 9 тысяч
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