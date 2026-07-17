Школы Владивостока готовят масштабные изменения: учебный процесс пересмотрел устаревшие подходы к подготовке

Во Владивостоке к началу учебного года откроют дополнительные профильные классы. Их количество вырастет со 112 до 150, сообщает администрация города.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ профклассы

Сейчас специализированным обучением занимаются около 9 тысяч школьников. Расширение сети таких классов позволит большему числу учеников сфокусироваться на конкретных направлениях подготовки еще до поступления в вузы.

Показатель Значение Количество классов (было) 112 Количество классов (станет) 150 Охвачено учеников около 9 тысяч