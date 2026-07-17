Богатства Амурской области: итоговые цифры полугодия изменили расклад сил в отрасли

За первое полугодие в Амурской области добыли почти 1,7 млн тонн угля. Основной объем пришелся на Ерковецкий разрез в Октябрьском округе, где извлекли 1,18 млн тонн бурого угля. Еще 377,6 тыс. тонн каменного угля добыла "Огоджинская угольная компания" в Селемджинском районе.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Самсвал БЕЛАЗ в карьере

Помимо угольщиков, показатели зафиксировали и рудодобывающие предприятия. На Куранахском месторождении объем добычи железнотитановых руд составил 276,4 тыс. тонн.

Золотодобытчики региона за шесть месяцев добыли 7,6 тонн драгоценного металла. Это на 0,97% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад в результат внесли "Маломырский рудник", "ТЭМИ" и "Покровский рудник".

Ресурс Объем добычи (I полугодие) Уголь 1 695 000 тонн Железнотитановые руды 276,4 тыс. тонн Золото 7 644 кг

"Уголь, железнотитановые руды и золото в совокупности обеспечивают устойчивость горнодобывающего комплекса Амурской области. Положительная динамика по золоту и стабильные показатели по углю и рудам говорят о сбалансированной работе ключевых недропользователей региона", — сообщает министерство природных ресурсов Амурской области.

Для Амурской области развитие горнодобывающего сектора означает не только налоги в бюджет, но и нагрузку на транспортную инфраструктуру. Вывоз миллионов тонн угля и руд требует отлаженной работы железных дорог и логистических узлов, особенно при ориентации на внутренние рынки и соседний Китай.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов