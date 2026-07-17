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Курортный отдых подождет: аэропорт Сочи парализован из-за экстренных мер безопасности Росавиации

Россия » Юг » Краснодар

В международном аэропорту Сочи утром 17 июля произошел массовый сбой в расписании, затронувший более 20 авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло, к 09:30 по московскому времени графики вылета и прилета были нарушены для десятков бортов. Ограничения коснулись ключевых внутренних направлений, включая Москву, Санкт-Петербург и сибирские регионы.

Путешественники с багажом наблюдают за самолетами через панорамное окно терминала
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Путешественники с багажом наблюдают за самолетами через панорамное окно терминала

"Причиной сбоя стали временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные Росавиацией для обеспечения безопасности полетов. Утром 17 июля эти меры действовали с 06:27 до 07:50 мск", — сообщили в ведомстве.

"Принудительные паузы в работе южных аэропортов — отработанный механизм, и хотя они длятся чуть больше часа, 'волна' задержек растягивается на весь день. Пассажирам стоит учитывать, что после снятия запретов авиакомпаниям требуется время, чтобы развести борта по слотам и войти в привычный ритм", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

На отправление из Сочи задержали 10 самолетов. Больше всего людей ждут вылета в столицу — там числится пять отложенных рейсов. Также в очереди на взлет стоят два самолета до Петербурга и по одному в Новосибирск, Сыктывкар и Иваново, причем один рейс перевозчик полностью отменил.

С приемом самолетов ситуация выглядит сложнее, так как вовремя не смогли сесть 13 бортов. Среди них пять рейсов из Москвы, два из Новосибирска и Екатеринбурга, а также самолеты из Чебоксар, Кирова, Архангельска и Санкт-Петербурга. Пока сочинский авиаузел устраняет последствия простоя, соседние аэропорты Краснодара и Геленджика, где ранее вводили похожие меры, уже вернулись к нормальной работе.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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