Неожиданный наплыв абитуриентов в колледжи Барнаула: борьба за места привела к жесткому отбору

Более ста выпускников девятых классов подали документы на специальность "Тепловые электрические станции" в Университетском технологическом колледже АлтГТУ. При бюджетных местах всего 15 конкурс уже превысил семь раз, а за последнюю неделю число заявок почти удвоилось. Прием документов продлится до 15 августа 2026 года.
Направление открыли в 2024 году по инициативе компании "СГК-Алтай" и Фонда Мельниченко. В приемной комиссии отмечают, что помимо количества претендентов растет и средний балл аттестатов.
"Мы видим конкурсную ситуацию. Растет и число заявлений, и средний балл аттестатов. Это подтверждает высокий интерес к инженерным направлениям", — сообщила ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Юлия Лазуткина.
Это единственное классическое инженерное направление в колледже для девятиклассников. Система позволяет выстроить образовательный маршрут от среднего профессионального образования до аспирантуры.
Подготовку абитуриентов поддержал профильный класс "Наследники Ползунова" (Центр Фонда Мельниченко). Ученики углубленно изучали физику, химию и математику. Часть поступающих выбрала эту специальность непосредственно в приемной комиссии.
Обучение разделено на два этапа: первый год студенты проходят общеобразовательную программу, со второго начинают практику на объектах "СГК-Алтай". Практика оплачивается и позволяет работать под руководством наставников.
Дополнительную поддержку получают лучшие студенты — им выплачивают корпоративную стипендию. После получения диплома выпускники могут трудоустроиться в энергохолдинг.
|Показатель
|Значение
|Бюджетных мест
|15
|Количество заявок
|100+
|Срок подачи документов
|до 15 августа 2026 г.
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