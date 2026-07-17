Неожиданный наплыв абитуриентов в колледжи Барнаула: борьба за места привела к жесткому отбору

Более ста выпускников девятых классов подали документы на специальность "Тепловые электрические станции" в Университетском технологическом колледже АлтГТУ. При бюджетных местах всего 15 конкурс уже превысил семь раз, а за последнюю неделю число заявок почти удвоилось. Прием документов продлится до 15 августа 2026 года.

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Направление открыли в 2024 году по инициативе компании "СГК-Алтай" и Фонда Мельниченко. В приемной комиссии отмечают, что помимо количества претендентов растет и средний балл аттестатов.

"Мы видим конкурсную ситуацию. Растет и число заявлений, и средний балл аттестатов. Это подтверждает высокий интерес к инженерным направлениям", — сообщила ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Юлия Лазуткина.

Это единственное классическое инженерное направление в колледже для девятиклассников. Система позволяет выстроить образовательный маршрут от среднего профессионального образования до аспирантуры.

Подготовку абитуриентов поддержал профильный класс "Наследники Ползунова" (Центр Фонда Мельниченко). Ученики углубленно изучали физику, химию и математику. Часть поступающих выбрала эту специальность непосредственно в приемной комиссии.

Практика и трудоустройство

Обучение разделено на два этапа: первый год студенты проходят общеобразовательную программу, со второго начинают практику на объектах "СГК-Алтай". Практика оплачивается и позволяет работать под руководством наставников.

Дополнительную поддержку получают лучшие студенты — им выплачивают корпоративную стипендию. После получения диплома выпускники могут трудоустроиться в энергохолдинг.

Показатель Значение Бюджетных мест 15 Количество заявок 100+ Срок подачи документов до 15 августа 2026 г.

Для жителей Сибири подготовка кадров в энергетике критически важна, так как работа тепловых станций в зимний период напрямую влияет на энергобезопасность региона и стабильность отопления в городах.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов