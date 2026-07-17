Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курортный отдых подождет: аэропорт Сочи парализован из-за экстренных мер безопасности Росавиации
Путь между поселками перестал быть испытанием: новые стандарты в Кировской области уберут опасности
Сахалинская коммуналка на пороге перемен: старое оборудование уступает место современным системам
Невероятный разрыв в прогнозах: север Сахалина и юг острова окажутся в разных климатических зонах
Скелеты египетских принцесс заговорили: учёные обнаружили следы странной активности на костях
Всего одна привычка после работы способна изменить прогноз здоровья — и многие её игнорируют
Полки в центре города опустеют быстро: неожиданный пересмотр цен вынудил горожан спешить
Купаться теперь можно смело: прибрежные воды Сахалина изменились до неузнаваемости
Наследие Петровской эпохи: события в Архангельске вернут городу славу главного порта страны

Неожиданный наплыв абитуриентов в колледжи Барнаула: борьба за места привела к жесткому отбору

Россия » Сибирь » Барнаул

Более ста выпускников девятых классов подали документы на специальность "Тепловые электрические станции" в Университетском технологическом колледже АлтГТУ. При бюджетных местах всего 15 конкурс уже превысил семь раз, а за последнюю неделю число заявок почти удвоилось. Прием документов продлится до 15 августа 2026 года.

поступление
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
поступление

Направление открыли в 2024 году по инициативе компании "СГК-Алтай" и Фонда Мельниченко. В приемной комиссии отмечают, что помимо количества претендентов растет и средний балл аттестатов.

"Мы видим конкурсную ситуацию. Растет и число заявлений, и средний балл аттестатов. Это подтверждает высокий интерес к инженерным направлениям", — сообщила ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Юлия Лазуткина.

Это единственное классическое инженерное направление в колледже для девятиклассников. Система позволяет выстроить образовательный маршрут от среднего профессионального образования до аспирантуры.

Подготовку абитуриентов поддержал профильный класс "Наследники Ползунова" (Центр Фонда Мельниченко). Ученики углубленно изучали физику, химию и математику. Часть поступающих выбрала эту специальность непосредственно в приемной комиссии.

Практика и трудоустройство

Обучение разделено на два этапа: первый год студенты проходят общеобразовательную программу, со второго начинают практику на объектах "СГК-Алтай". Практика оплачивается и позволяет работать под руководством наставников.

Дополнительную поддержку получают лучшие студенты — им выплачивают корпоративную стипендию. После получения диплома выпускники могут трудоустроиться в энергохолдинг.

Показатель Значение
Бюджетных мест 15
Количество заявок 100+
Срок подачи документов до 15 августа 2026 г.

Для жителей Сибири подготовка кадров в энергетике критически важна, так как работа тепловых станций в зимний период напрямую влияет на энергобезопасность региона и стабильность отопления в городах.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Ближний Восток
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Экономика и бизнес
Топливный шторм накрыл Россию: владельцы заправок бегут, пока активы не превратились в пустышку
Просто гулять стало невозможно: Ленинградская область перекроила прибрежные зоны под новый формат
Ленинградская область
Просто гулять стало невозможно: Ленинградская область перекроила прибрежные зоны под новый формат
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Последние материалы
Сердце забилось чаще: пенсионер из Коми заставил дроппера выплатить всё с процентами
Мировое наследие получило дерзкое прочтение: итоги экспериментального выступления удивили зрителей
Парк Биробиджана изменится до неузнаваемости: соглашение предопределило облик главной зоны отдыха
Километры оптики через северную тундру: доступ к сети открыл новые возможности для жителей
Стихийное бедствие в Забайкалье: последствия разгула воды привели к изоляции целых поселений
Бегство стало бессмысленным: автоматизация слежки в Ростове-на-Дону изменила работу МВД
Старые трубы сорок лет терпели нагрузку: финал затянувшейся борьбы с авариями в Алтайском крае
Они были совсем не хрупкими: кости принцесс Древнего Египта выдали их тайную боевую подготовку
Город замер в ожидании воды: ремонтные работы в Южно-Сахалинске привели к жёстким мерам
Рынок связи ждёт большая чистка: запрет на предоплату SIM-карт лишит мошенников силы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.