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Путь между поселками перестал быть испытанием: новые стандарты в Кировской области уберут опасности

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской области капитально ремонтируют дорогу Плотники — Вожгалы — Богородское — Уни. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Ремонт автомобильной дороги
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Ремонт автомобильной дороги

Дорожники восстанавливают дорожное покрытие и перестраивают систему водоотвода. По данным управления дорожной инфраструктуры региона, это позволит сократить время в пути и снизить число аварий на данном участке.

Обновление трассы стало частью более масштабного плана по модернизации дорожной сети. В текущем сезоне в области приведут в порядок более 200 километров дорог.

Объект / Показатель Статус и объем
Участок Плотники — Вожгалы — Богородское — Уни Капитальный ремонт
Общий объем работ в регионе за год Более 200 км
Программа финансирования Нацпроект "Инфраструктура для жизни"

Работы ведутся по утвержденному графику. Часть участков в регионе уже сдана в эксплуатацию.

"Ремонт дороги Плотники — Вожгалы — Богородское — Уни позволит повысить безопасность движения и улучшить условия эксплуатации дороги", — сообщили в управлении дорожной инфраструктуры Кировской области.

Для жителей региона обновление этой трассы означает прежде всего избавление от затяжных ремонтов в будущем и более предсказуемое время в пути между населенными пунктами.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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