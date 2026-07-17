Путь между поселками перестал быть испытанием: новые стандарты в Кировской области уберут опасности

В Кировской области капитально ремонтируют дорогу Плотники — Вожгалы — Богородское — Уни. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Дорожники восстанавливают дорожное покрытие и перестраивают систему водоотвода. По данным управления дорожной инфраструктуры региона, это позволит сократить время в пути и снизить число аварий на данном участке.
Обновление трассы стало частью более масштабного плана по модернизации дорожной сети. В текущем сезоне в области приведут в порядок более 200 километров дорог.
|Объект / Показатель
|Статус и объем
|Участок Плотники — Вожгалы — Богородское — Уни
|Капитальный ремонт
|Общий объем работ в регионе за год
|Более 200 км
|Программа финансирования
|Нацпроект "Инфраструктура для жизни"
Работы ведутся по утвержденному графику. Часть участков в регионе уже сдана в эксплуатацию.
"Ремонт дороги Плотники — Вожгалы — Богородское — Уни позволит повысить безопасность движения и улучшить условия эксплуатации дороги", — сообщили в управлении дорожной инфраструктуры Кировской области.
Для жителей региона обновление этой трассы означает прежде всего избавление от затяжных ремонтов в будущем и более предсказуемое время в пути между населенными пунктами.
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