Путь между поселками перестал быть испытанием: новые стандарты в Кировской области уберут опасности

В Кировской области капитально ремонтируют дорогу Плотники — Вожгалы — Богородское — Уни. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Ремонт автомобильной дороги

Дорожники восстанавливают дорожное покрытие и перестраивают систему водоотвода. По данным управления дорожной инфраструктуры региона, это позволит сократить время в пути и снизить число аварий на данном участке.

Обновление трассы стало частью более масштабного плана по модернизации дорожной сети. В текущем сезоне в области приведут в порядок более 200 километров дорог.

Объект / Показатель Статус и объем Участок Плотники — Вожгалы — Богородское — Уни Капитальный ремонт Общий объем работ в регионе за год Более 200 км Программа финансирования Нацпроект "Инфраструктура для жизни"

Работы ведутся по утвержденному графику. Часть участков в регионе уже сдана в эксплуатацию.

"Ремонт дороги Плотники — Вожгалы — Богородское — Уни позволит повысить безопасность движения и улучшить условия эксплуатации дороги", — сообщили в управлении дорожной инфраструктуры Кировской области.

Для жителей региона обновление этой трассы означает прежде всего избавление от затяжных ремонтов в будущем и более предсказуемое время в пути между населенными пунктами.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова