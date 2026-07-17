Невероятный разрыв в прогнозах: север Сахалина и юг острова окажутся в разных климатических зонах

Жителей юга Сахалина в ближайшие выходные ждут кратковременные дожди, в то время как север острова прогреется до +27 градусов. С началом следующей недели погода стабилизируется благодаря антициклону, сообщают в Сахгидромете.
На севере Сахалина установится жара: днем столбики термометров поднимутся до +22…+27°. Прохладнее будет только на восточном побережье, где температура останется в пределах +19…+24°. Южная часть острова попадет под влияние атмосферного фронта, который принесет дожди. Здесь днем будет от +23 до +28°, но на побережьях температура опустится до +16…+21°. В воскресенье станет холоднее на 2-3 градуса.
В Южно-Сахалинске суббота начнется без существенных осадков, но днем пройдет кратковременный дождь при температуре +25…+27°. В воскресенье дожди станут более частыми, а дневной прогрев составит +22…+24°.
|Территория
|Прогноз на выходные (день)
|Особенности
|Север Сахалина
|+22…+27°
|Без осадков, жарко
|Юг Сахалина
|+23…+28°
|Кратковременные дожди
|Юг Курил
|+18…+23°
|Дождливо
|Север Курил
|+15…+20°
|Преимущественно сухо
В понедельник дожди накроют весь остров, так как атмосферный фронт сместится на север. Однако позже в Охотском море сформируется антициклон. Он разгонит облака и прекратит осадки. Температура в этот период составит +18…+23° на севере и +21…+26° на юге Сахалина.
На Курильских островах ситуация разделится. На юге гряд в первые дни недели сохранится дождливая погода, которая сменится сухой. На севере островов до конца недели будет сухо, но к следующим выходным ожидается приход циклона — он принесет дожди и усилит ветер.
"В понедельник атмосферный фронт окажет влияние и на север острова, поэтому дождливая погода ожидается повсеместно. В дальнейшем на севере Охотского моря появится антициклон, он разгонит облака, прекратятся дожди", — отметили синоптики.
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