Сахалинская коммуналка на пороге перемен: старое оборудование уступает место современным системам

В Томари строят новую насосную станцию второго подъема и систему водоподготовки. Сейчас объект готов на 55%. Станция заменит оборудование 1924 года постройки, которое уже сто лет не обновлялось и не справляется с нагрузкой.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Рабочие в насосной станции

Для четырех тысяч жителей города запуск объекта означает решение хронической проблемы с качеством воды. Каждый год в период паводков вода в кранах становилась мутной и переставала соответствовать санитарным нормам. Новая система с автоматическим режимом работы должна обеспечить круглосуточную подачу чистой воды.

"Следим за строительством, держим ход работ на контроле. Подрядчик идет по графику. Впереди самые ответственные этапы: установка станции водоочистки, пусконаладка автоматики, подключение инженерных систем. Мы требуем не только соблюдения сроков, но и исполнения всех технических решений", — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Что уже сделано

Строители закрыли контур здания: собрали металлический каркас, залили перекрытие, смонтировали сэндвич-панели и кровлю со снегозадержателями. Утеплили бетонный цоколь, вставили окна.

Готовы фундаменты под резервуары чистой воды и аварийного сброса. Монтажники уже установили дизель-генератор мощностью 250 кВт и проложили кабельные линии. На площадке смонтировали полиэтиленовый резервуар на 15 м³, бетонные колодцы и внутриплощадочные сети водопровода и канализации.

Работы затронули и городские коммуникации: заменили надземный участок теплотрассы между домами №12 и №14 по улице А. Буюклы, уложили трубы наружного теплоснабжения и построили тепловые камеры.

Параметр новой станции Показатель Производительность очистки 1678 м³/сутки Объем резервуаров чистой воды 2 по 245 м³ Мощность резервного генератора 250 кВт

Дальнейшие этапы

В ближайшее время специалисты установят станцию водоочистки модели "ВОС-1678/69УТР". После этого приступят к монтажу автоматики, вентиляции и систем пожаротушения. Завершающим этапом станут внутренняя отделка помещений, установка ворот и асфальтирование территории.

"Весной вода с рек приходит такая, что пить невозможно. Надеемся, что с новой станцией эта проблема уйдет в прошлое", — рассказал местный житель Александр Андреев.

Завершить все работы и провести пусконаладку планируют к декабрю 2026 года.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова