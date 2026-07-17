Сердце забилось чаще: пенсионер из Коми заставил дроппера выплатить всё с процентами

Житель села Шошка Княжпогостского района Республики Коми вернет деньги, похищенные телефонными мошенниками. Прокуратура Сыктывкара помогла 64-летнему пенсионеру взыскать средства с владельца банковского счета, на который ушли украденные деньги.
В апреле 2025 года мошенники обманули мужчину, пообещав помочь остановить оформление фиктивного кредита. Они убедили пенсионера приехать в Сыктывкар и перевести средства. В итоге житель Коми лишился 470 тысяч рублей. Деньги оказались на счету 20-летнего жителя Рязани, который выступил в роли "дроппера" — технического посредника для вывода средств.
Прокурор обратился в Сыктывкарский городской суд с иском к владельцу счета. Требование включало возврат основной суммы и выплату процентов за пользование деньгами.
Суд полностью удовлетворил иск. Теперь владелец счета обязан вернуть пенсионеру более 570 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует выплату средств после вступления решения в законную силу.
|Показатель
|Сумма
|Сумма прямого ущерба
|470 000 рублей
|Итоговая сумма к взысканию (с процентами)
|более 570 000 рублей
Это человек, который предоставляет свою банковскую карту или счет для перевода похищенных денег. Мошенники используют их, чтобы скрыть конечного получателя средств и затруднить работу полиции.
Да, через суд можно потребовать возврата средств с владельца счета (неосновательное обогащение), даже если этот человек утверждает, что не знал о преступлении.
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