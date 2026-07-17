Сердце забилось чаще: пенсионер из Коми заставил дроппера выплатить всё с процентами

Житель села Шошка Княжпогостского района Республики Коми вернет деньги, похищенные телефонными мошенниками. Прокуратура Сыктывкара помогла 64-летнему пенсионеру взыскать средства с владельца банковского счета, на который ушли украденные деньги.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телефонный мошенник

В апреле 2025 года мошенники обманули мужчину, пообещав помочь остановить оформление фиктивного кредита. Они убедили пенсионера приехать в Сыктывкар и перевести средства. В итоге житель Коми лишился 470 тысяч рублей. Деньги оказались на счету 20-летнего жителя Рязани, который выступил в роли "дроппера" — технического посредника для вывода средств.

Прокурор обратился в Сыктывкарский городской суд с иском к владельцу счета. Требование включало возврат основной суммы и выплату процентов за пользование деньгами.

Суд полностью удовлетворил иск. Теперь владелец счета обязан вернуть пенсионеру более 570 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует выплату средств после вступления решения в законную силу.

Показатель Сумма Сумма прямого ущерба 470 000 рублей Итоговая сумма к взысканию (с процентами) более 570 000 рублей

Ответы на популярные вопросы

Кто такой дроппер?

Это человек, который предоставляет свою банковскую карту или счет для перевода похищенных денег. Мошенники используют их, чтобы скрыть конечного получателя средств и затруднить работу полиции.

Можно ли вернуть деньги, если они ушли на чужой счет?

Да, через суд можно потребовать возврата средств с владельца счета (неосновательное обогащение), даже если этот человек утверждает, что не знал о преступлении.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова