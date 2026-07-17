Наследие Петровской эпохи: события в Архангельске вернут городу славу главного порта страны

В Архангельске представили программу празднования 325-летия Новодвинской крепости. Объект культурного наследия федерального значения считается первой каменной бастионной крепостью в России и одним из главных памятников Русского Севера.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Arkhangelsk. Icebreakers Dikson and Kapitan Kosolapov P7161417 2200

Крепость заложили в 1701 году для защиты Архангельска, который в то время был единственным морским портом страны. В год основания гарнизон отразил атаку шведской эскадры, что стало первой победой русского оружия над морскими силами Швеции в Северной войне.

С 2007 года объект находится в ведении Архангельского краеведческого музея. В состав ансамбля входят Комендантский и Офицерский дома, Пороховой погреб, главный вал с бастионами, ров, набережная и Северный равелин. Сейчас специалисты готовят документацию для реставрации Комендантского дома у Двинских ворот. После выделения средств там проведут противоаварийные работы и укрепят здание, чтобы использовать его для выставок и лекций.

"Юбилейная программа станет частью долгосрочной работы по популяризации военно-исторического наследия Русского Севера", — отметила директор Архангельского краеведческого музея Александра Богданова.

Календарь юбилейных событий

Основные мероприятия приурочены к середине июля, а завершится цикл научной программой осенью.

Дата Событие Что в программе 11 июля Форум "Союз крепостей" Встреча молодых музейщиков из Москвы, Петербурга, Смоленска и Ладоги. Археологическая выставка, лекторий, мастер-классы. 12 июля Праздник "День Новодвинской крепости" Историческая реконструкция в Гостиных дворах, театральные представления, интерактивные площадки и экскурсии. 24-27 сентября Конференция "Где чего не чаяли, Бог дал" Доклады более 70 ученых по истории фортификации, Петровской эпохе и развитию культурного туризма.

Министр культуры и туризма Архангельской области Оксана Светлова пояснила, что празднование проходит в Год культуры Русского Севера. По ее словам, такие проекты помогают привлечь туристов в регион и акцентировать внимание на сохранении старинных укреплений.

Для обычного жителя или гостя города юбилей крепости означает возможность увидеть работу исторических реконструкторов и узнать о фортификационных особенностях северного порта, которые когда-то определяли безопасность всей России.

Экспертная проверка:

обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева