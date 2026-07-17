Стихийное бедствие в Забайкалье: последствия разгула воды привели к изоляции целых поселений

Паводки в Забайкальском крае размыли дороги, повредили мосты и затопили жилые участки в нескольких округах. Сейчас уровень воды спал, эвакуированные жители вернулись в свои дома, однако дорожные службы продолжают восстанавливать инфраструктуру.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Река и мост в пасмурную погоду

Губернатор Александр Осипов 17 июля сообщил, что обстановка в регионе стабилизируется, но объем восстановительных работ остается значительным.

Ситуация по округам

В Чернышевском округе, где дожди и разливы рек наблюдаются с середины июня, ввели режим повышенной готовности. В поселке Аксёново-Зиловское из-за подъема реки Белый Урюм подтопило четыре дома и 57 приусадебных участков. В селе Новый Олов и Новоильинске вода зашла на пять и один участок соответственно. В селе Ульякан из-за разлива реки эвакуировали жителей окруженного водой микрорайона.

В Тунгокоченском округе создали десятидневный запас продуктов, воды и медикаментов для трех населенных пунктов. В Каларском округе вода вышла на трассу Чара — Кюсть-Кемда, но после спада реки движение восстановили.

Повреждения инфраструктуры

Основной удар пришелся на транспортное сообщение. В Чернышевском округе паводок 12 июля разрушил мост, полностью отрезав два села — Кадая и Новый Олов. Сейчас дорогу на этом участке восстановили, движение открыто. Также отремонтировали железнодорожную насыпь на перегоне Урюм — Нанагры.

В Нерчинском округе размыло подъезд к мосту в селе Зюльзя. Дорожники восстановили проезд, которые ранее был закрыт. Однако жители села Илим сообщают, что одноименная река затопила дорогу на съезде с федеральной трассы, что затрудняет проезд легкового транспорта.

В Тунгокоченском округе ситуация с дорогами следующая:

Участок дороги Статус Усугли — Акима Движение восстановлено Акима — Кыкер Ремонт продолжается (срок до 20 июля)

Обстановка в Чите

Последствия ливней достигли регионального центра. Утром 16 июля уровень реки Чита поднялся настолько, что вода вышла на улицу Лазо под железнодороственным мостом в 1-м микрорайоне.

"Паводковая обстановка стабилизируется, но работы ещё много", — сообщил губернатор Александр Осипов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов