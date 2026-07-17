Стихийное бедствие в Забайкалье: последствия разгула воды привели к изоляции целых поселений

Паводки в Забайкальском крае размыли дороги, повредили мосты и затопили жилые участки в нескольких округах. Сейчас уровень воды спал, эвакуированные жители вернулись в свои дома, однако дорожные службы продолжают восстанавливать инфраструктуру.
Губернатор Александр Осипов 17 июля сообщил, что обстановка в регионе стабилизируется, но объем восстановительных работ остается значительным.
В Чернышевском округе, где дожди и разливы рек наблюдаются с середины июня, ввели режим повышенной готовности. В поселке Аксёново-Зиловское из-за подъема реки Белый Урюм подтопило четыре дома и 57 приусадебных участков. В селе Новый Олов и Новоильинске вода зашла на пять и один участок соответственно. В селе Ульякан из-за разлива реки эвакуировали жителей окруженного водой микрорайона.
В Тунгокоченском округе создали десятидневный запас продуктов, воды и медикаментов для трех населенных пунктов. В Каларском округе вода вышла на трассу Чара — Кюсть-Кемда, но после спада реки движение восстановили.
Основной удар пришелся на транспортное сообщение. В Чернышевском округе паводок 12 июля разрушил мост, полностью отрезав два села — Кадая и Новый Олов. Сейчас дорогу на этом участке восстановили, движение открыто. Также отремонтировали железнодорожную насыпь на перегоне Урюм — Нанагры.
В Нерчинском округе размыло подъезд к мосту в селе Зюльзя. Дорожники восстановили проезд, которые ранее был закрыт. Однако жители села Илим сообщают, что одноименная река затопила дорогу на съезде с федеральной трассы, что затрудняет проезд легкового транспорта.
В Тунгокоченском округе ситуация с дорогами следующая:
|Участок дороги
|Статус
|Усугли — Акима
|Движение восстановлено
|Акима — Кыкер
|Ремонт продолжается (срок до 20 июля)
Последствия ливней достигли регионального центра. Утром 16 июля уровень реки Чита поднялся настолько, что вода вышла на улицу Лазо под железнодороственным мостом в 1-м микрорайоне.
"Паводковая обстановка стабилизируется, но работы ещё много", — сообщил губернатор Александр Осипов.
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