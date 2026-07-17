Купаться теперь можно смело: прибрежные воды Сахалина изменились до неузнаваемости

Вода в пляжной зоне залива Анива стала чище. В течение трех лет специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Сахалинской области следят за состоянием прибрежных вод, и последние данные подтверждают положительную динамику.

Фото: commons.wikimedia.org by Yaroslav Shuraev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маяк Анива

Результаты мониторинга представили губернатору Валерию Лимаренко. Последние пробы взяли в июле на пляже "Анивское взморье".

"Исследованная вода полностью соответствует микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим и паразитологическим нормам. В местах купания нет вирусного загрязнения", — рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Сахалинской области Елена Им.

Причиной очистки залива стало сокращение сброса сточных вод. Сейчас на побережье создают курортную зону, поэтому в регионе строят сеть новых очистных сооружений. Это позволит полностью исключить грязные выбросы в море.

Строительство очистных сооружений

Для защиты Анивского залива власти запустили возведение нескольких крупных коммунальных объектов. По словам министра ЖКХ региона Дмитрия Аристархова, темпы работ следующие:

Объект / Населенный пункт Статус / Срок Село Таранай Введены в эксплуатацию в 2025 году Город Анива Пусконаладочные работы, запуск до конца 2026 года Новотроицкое и Корсаков Ведется строительство Южно-Сахалинск Открыта станция ультрафиолетового обеззараживания

Специфика стоков Южно-Сахалинска в том, что они в итоге попадают в залив Анива, поэтому установка ультрафиолетовой очистки в городе напрямую влияет на экологию побережья.

Безопасность других пляжей

Помимо "Анивского взморья", специалисты проверили воду на других популярных участках побережья. Пробы подтвердили соответствие нормам СанПиН и полную безопасность для купания на следующих пляжах:

"Охота" (Корсаковский район);

"Солнечный берег" (Углегорский район);

зоны рекреации в селе Стародубском (Долинский район);

зоны рекреации в селе Яблочном (Холмский район).

Отдельно отмечено, что пляж в Песчанском уже получил международный статус "Синий флаг", что подтверждает его соответствие жестким экологическим стандартам.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова