Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всего одна привычка после работы способна изменить прогноз здоровья — и многие её игнорируют
Полки в центре города опустеют быстро: неожиданный пересмотр цен вынудил горожан спешить
Наследие Петровской эпохи: события в Архангельске вернут городу славу главного порта страны
Сердце забилось чаще: пенсионер из Коми заставил дроппера выплатить всё с процентами
Советское наследие окончательно ушло: ТЭЦ-3 в Новосибирске перешла на мощность нового уровня
Мировое наследие получило дерзкое прочтение: итоги экспериментального выступления удивили зрителей
Парк Биробиджана изменится до неузнаваемости: соглашение предопределило облик главной зоны отдыха
Километры оптики через северную тундру: доступ к сети открыл новые возможности для жителей
Стихийное бедствие в Забайкалье: последствия разгула воды привели к изоляции целых поселений

Купаться теперь можно смело: прибрежные воды Сахалина изменились до неузнаваемости

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Вода в пляжной зоне залива Анива стала чище. В течение трех лет специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Сахалинской области следят за состоянием прибрежных вод, и последние данные подтверждают положительную динамику.

Маяк Анива
Фото: commons.wikimedia.org by Yaroslav Shuraev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Маяк Анива

Результаты мониторинга представили губернатору Валерию Лимаренко. Последние пробы взяли в июле на пляже "Анивское взморье".

"Исследованная вода полностью соответствует микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим и паразитологическим нормам. В местах купания нет вирусного загрязнения", — рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Сахалинской области Елена Им.

Причиной очистки залива стало сокращение сброса сточных вод. Сейчас на побережье создают курортную зону, поэтому в регионе строят сеть новых очистных сооружений. Это позволит полностью исключить грязные выбросы в море.

Строительство очистных сооружений

Для защиты Анивского залива власти запустили возведение нескольких крупных коммунальных объектов. По словам министра ЖКХ региона Дмитрия Аристархова, темпы работ следующие:

Объект / Населенный пункт Статус / Срок
Село Таранай Введены в эксплуатацию в 2025 году
Город Анива Пусконаладочные работы, запуск до конца 2026 года
Новотроицкое и Корсаков Ведется строительство
Южно-Сахалинск Открыта станция ультрафиолетового обеззараживания

Специфика стоков Южно-Сахалинска в том, что они в итоге попадают в залив Анива, поэтому установка ультрафиолетовой очистки в городе напрямую влияет на экологию побережья.

Безопасность других пляжей

Помимо "Анивского взморья", специалисты проверили воду на других популярных участках побережья. Пробы подтвердили соответствие нормам СанПиН и полную безопасность для купания на следующих пляжах:

  • "Охота" (Корсаковский район);
  • "Солнечный берег" (Углегорский район);
  • зоны рекреации в селе Стародубском (Долинский район);
  • зоны рекреации в селе Яблочном (Холмский район).

Отдельно отмечено, что пляж в Песчанском уже получил международный статус "Синий флаг", что подтверждает его соответствие жестким экологическим стандартам.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Экономика и бизнес
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Промышленный рывок в Ленобласти: новые мощности в Тосненском парке изменили логистику заводов
Ленинградская область
Промышленный рывок в Ленобласти: новые мощности в Тосненском парке изменили логистику заводов
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Последние материалы
Сердце забилось чаще: пенсионер из Коми заставил дроппера выплатить всё с процентами
Мировое наследие получило дерзкое прочтение: итоги экспериментального выступления удивили зрителей
Парк Биробиджана изменится до неузнаваемости: соглашение предопределило облик главной зоны отдыха
Километры оптики через северную тундру: доступ к сети открыл новые возможности для жителей
Стихийное бедствие в Забайкалье: последствия разгула воды привели к изоляции целых поселений
Бегство стало бессмысленным: автоматизация слежки в Ростове-на-Дону изменила работу МВД
Старые трубы сорок лет терпели нагрузку: финал затянувшейся борьбы с авариями в Алтайском крае
Они были совсем не хрупкими: кости принцесс Древнего Египта выдали их тайную боевую подготовку
Город замер в ожидании воды: ремонтные работы в Южно-Сахалинске привели к жёстким мерам
Рынок связи ждёт большая чистка: запрет на предоплату SIM-карт лишит мошенников силы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.