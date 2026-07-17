Купаться теперь можно смело: прибрежные воды Сахалина изменились до неузнаваемости

Вода в пляжной зоне залива Анива стала чище. В течение трех лет специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Сахалинской области следят за состоянием прибрежных вод, и последние данные подтверждают положительную динамику.
Результаты мониторинга представили губернатору Валерию Лимаренко. Последние пробы взяли в июле на пляже "Анивское взморье".
"Исследованная вода полностью соответствует микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим и паразитологическим нормам. В местах купания нет вирусного загрязнения", — рассказала главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Сахалинской области Елена Им.
Причиной очистки залива стало сокращение сброса сточных вод. Сейчас на побережье создают курортную зону, поэтому в регионе строят сеть новых очистных сооружений. Это позволит полностью исключить грязные выбросы в море.
Для защиты Анивского залива власти запустили возведение нескольких крупных коммунальных объектов. По словам министра ЖКХ региона Дмитрия Аристархова, темпы работ следующие:
|Объект / Населенный пункт
|Статус / Срок
|Село Таранай
|Введены в эксплуатацию в 2025 году
|Город Анива
|Пусконаладочные работы, запуск до конца 2026 года
|Новотроицкое и Корсаков
|Ведется строительство
|Южно-Сахалинск
|Открыта станция ультрафиолетового обеззараживания
Специфика стоков Южно-Сахалинска в том, что они в итоге попадают в залив Анива, поэтому установка ультрафиолетовой очистки в городе напрямую влияет на экологию побережья.
Помимо "Анивского взморья", специалисты проверили воду на других популярных участках побережья. Пробы подтвердили соответствие нормам СанПиН и полную безопасность для купания на следующих пляжах:
Отдельно отмечено, что пляж в Песчанском уже получил международный статус "Синий флаг", что подтверждает его соответствие жестким экологическим стандартам.
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