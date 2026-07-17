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Советское наследие окончательно ушло: ТЭЦ-3 в Новосибирске перешла на мощность нового уровня

Россия » Сибирь » Новосибирск

На новосибирской ТЭЦ-3 запустили новый турбогенератор отечественного производства. Оборудование заменило советскую установку, что должно снизить число аварийных отключений тепла и электричества в левобережье города.

ТЭЦ-5 в Новосибирске
Фото: wikimedia.org by СГКонст, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ТЭЦ-5 в Новосибирске

Обновленный агрегат отличается измененной конструкцией цилиндра высокого давления. Это позволяет подавать в турбину больше пара, за счет чего увеличивается выработка электроэнергии и возможности по снабжению жилого сектора.

"Это повышает надёжность и даёт дополнительную мощность по электроэнергии, по теплу. Что, конечно же, важно для такого растущего мегаполиса, как Новосибирск, создаёт возможности для жилищного, промышленного строительства, реализации многих других инвестпроектов", — заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Технические параметры и производство

Генератор изготовили на новосибирском заводе "Элсиб". Срок службы нового оборудования составит не менее 25 лет. В систему встроен модуль мониторинга, который в автоматическом режиме отслеживает техническое состояние агрегата.

Показатель Значение / Описание
Производитель Завод "Элсиб" (Новосибирск)
Ожидаемый срок службы От 25 лет
Прогноз роста выработки энергии До 13% (после установки второго агрегата)

Планы по модернизации

Энергетики намерены установить на станции вторую аналогичную турбину. Кроме того, ТЭЦ-3 включена в программу КОММод на 2028-2029 годы.

"Мы прошли отбор для включения в программу КОММод на 2028-2029 годы по строительству 15-го котла, по строительству нового электрофильтра и нового трансформатора", — сообщил генеральный директор АО "СГК-Новосибирск" Дмитрий Перязев.

Для снижения нагрузки на экологию города рассматривается проект строительства новой дымовой трубы повышенной высоты. Это позволит выводить выбросы в верхние слои атмосферы, уменьшая их влияние на приземный слой воздуха в городской черте.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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