Бегство стало бессмысленным: автоматизация слежки в Ростове-на-Дону изменила работу МВД

В Ростове-на-Дону с помощью системы распознавания лиц задержали более 150 правонарушителей за год. Треть из них находилась в федеральном розыске. Сейчас технология работает в составе комплекса "Безопасный город", к которому подключили свыше 6 тысяч камер на улицах, в дворах и вдоль дорог.
Помимо поиска преступников, камеры помогают находить пропавших людей и фиксировать административные нарушения. Скорость реакции на происшествия в городе выросла за счет автоматизации контроля.
"Система позволяет быстрее реагировать на различные происшествия и повышать уровень безопасности", — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Власти намерены вывести систему за пределы областного центра. В планах — охватить все районы региона, для чего сейчас готовят техническую базу и правовые документы.
|Показатель
|Значение
|Количество камер в Ростове-на-Дону
|6 000+
|Задержанные за год
|150+ человек
|Доля лиц из федерального розыска
|около 33%
Расширение сети видеонаблюдения на районы области потребует дополнительных вложений в инфраструктуру связи и серверное оборудование, чтобы данные с периферии передавались в центры мониторинга без задержек.
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