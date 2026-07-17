Бегство стало бессмысленным: автоматизация слежки в Ростове-на-Дону изменила работу МВД

В Ростове-на-Дону с помощью системы распознавания лиц задержали более 150 правонарушителей за год. Треть из них находилась в федеральном розыске. Сейчас технология работает в составе комплекса "Безопасный город", к которому подключили свыше 6 тысяч камер на улицах, в дворах и вдоль дорог.

Фото: unsplash.com by Harits Fathifaldi is licensed under Free to use under the Unsplash License Камера видеонаблюдения

Помимо поиска преступников, камеры помогают находить пропавших людей и фиксировать административные нарушения. Скорость реакции на происшествия в городе выросла за счет автоматизации контроля.

"Система позволяет быстрее реагировать на различные происшествия и повышать уровень безопасности", — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Власти намерены вывести систему за пределы областного центра. В планах — охватить все районы региона, для чего сейчас готовят техническую базу и правовые документы.

Показатель Значение Количество камер в Ростове-на-Дону 6 000+ Задержанные за год 150+ человек Доля лиц из федерального розыска около 33%

Расширение сети видеонаблюдения на районы области потребует дополнительных вложений в инфраструктуру связи и серверное оборудование, чтобы данные с периферии передавались в центры мониторинга без задержек.