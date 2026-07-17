Километры оптики через северную тундру: доступ к сети открыл новые возможности для жителей

В северных районах Камчатского края проложили скоростной интернет от села Тиличики до Хаилино. Очередной отрезок волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) длиной 90 километров уже готов к работе.

Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квантовая телепортация

В течение месяца оператор начнет подключать абонентов. Сначала доступ к сети получат школы, больницы и государственные учреждения, затем — жилые дома и предприниматели. Для жителей Хаилино это означает переход на цифровые сервисы: от дистанционного обучения и госуслуг до качественной голосовой связи и интернет-телевидения.

"Уже четыре года реализуем проект прокладки оптики на севере. За это время проложили более 1300 километров волокна. Накануне завершили сложный этап работы от Тиличик до Хаилино", — сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.

Логистика и сроки строительства

Сейчас вторая бригада с техникой приступила к самому длинному отрезку маршрута — от Хаилино до Таловки. Его протяженность превышает 170 километров. Если погода позволит, магистраль до Манилы завершат до конца года.

Параметр Данные Общая длина нового участка (Тиличики — Манилы) более 350 км Количество охваченных населенных пунктов 4 (Хаилино, Таловка, Каменское, Манилы) Общая протяженность сети на севере края более 1300 км

Проект по цифровизации северных районов полуострова стартовал в 2020 году при поддержке президента Владимира Путина. Строительство ведет региональный оператор ООО "ИнтерКамСервис".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов