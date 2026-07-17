Километры оптики через северную тундру: доступ к сети открыл новые возможности для жителей

В северных районах Камчатского края проложили скоростной интернет от села Тиличики до Хаилино. Очередной отрезок волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) длиной 90 километров уже готов к работе.
В течение месяца оператор начнет подключать абонентов. Сначала доступ к сети получат школы, больницы и государственные учреждения, затем — жилые дома и предприниматели. Для жителей Хаилино это означает переход на цифровые сервисы: от дистанционного обучения и госуслуг до качественной голосовой связи и интернет-телевидения.
"Уже четыре года реализуем проект прокладки оптики на севере. За это время проложили более 1300 километров волокна. Накануне завершили сложный этап работы от Тиличик до Хаилино", — сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.
Сейчас вторая бригада с техникой приступила к самому длинному отрезку маршрута — от Хаилино до Таловки. Его протяженность превышает 170 километров. Если погода позволит, магистраль до Манилы завершат до конца года.
|Параметр
|Данные
|Общая длина нового участка (Тиличики — Манилы)
|более 350 км
|Количество охваченных населенных пунктов
|4 (Хаилино, Таловка, Каменское, Манилы)
|Общая протяженность сети на севере края
|более 1300 км
Проект по цифровизации северных районов полуострова стартовал в 2020 году при поддержке президента Владимира Путина. Строительство ведет региональный оператор ООО "ИнтерКамСервис".
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