Город замер в ожидании воды: ремонтные работы в Южно-Сахалинске привели к жёстким мерам

В Южно-Сахалинске временно отключат горячую воду. В тепловой камере заменят ветхий участок сети и установят новую запорную арматуру. Работы проводят, чтобы подготовить город к зиме, сообщили в Сахалинской Коммунальной Компании.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Современный кухонный смеситель с бьющей струей воды

Сроки отключения зависят от адреса дома. Часть жителей останется без воды до 23 июля, другие — до 25 июля.

Срок отключения Адреса До 23 июля Проспект Победы: 5 (корп. 1, 2), 7 (БС-11, 13), 7а, 9, 9б, 11, 15, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35; ул. Комсомольская: 188; ул. Смирнова: 3, 6, 7, 9; ул. Горького: 30 (корп. 2, 3). До 25 июля Проспект Победы: 55а, 55в, 59, 61, 61в, 65а; ул. Пограничная: 20а, 20б, 22, 24, 30, 48а; Проспект Мира: 184, 186б, 190, 190а, 192, 192б; Объекты: СИЗО-1, ГБСКУЗ "ДОМС", ООО "Кампус Сахалин".

"Эти работы входят в программу подготовки города к будущему отопительному сезону", — сообщили в пресс-службе Сахалинской коммунальной компании.

Замена арматуры и участков труб в летний период позволяет избежать аварийных остановок зимой, когда из-за низких температур любые повреждения сети становятся критическими для системы жизнеобеспечения города.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех