Старые трубы сорок лет терпели нагрузку: финал затянувшейся борьбы с авариями в Алтайском крае

В Алтайском крае заменили более четырех километров труб на проблемном участке Чарышского группового водопровода между Поспелихой и Новичихой. Ремонт затронул магистраль, от которой зависит подача воды в 16 населенных пунктов двух районов, включая райцентр Новичиха. Работы профинансировали из краевого бюджета на сумму 35 миллионов рублей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Изоляция трубы во время земляных работ

От металла к полиэтилену

Старые металлические трубы эксплуатировали более сорока лет. Из-за износа они перестали выдерживать рабочие нагрузки, что приводило к регулярным авариям. В ходе ремонта их заменили на полиэтиленовые трубы диаметром 315 миллиметров.

"Металлические трубы были сильно изношены. Полиэтиленовые служат значительно дольше, они устойчивы к коррозии и проще в монтаже. Сварка выполняется рядом с траншеей, после чего готовый участок укладывается в землю", — пояснил главный инженер АО "Алтайское управление водопроводов" Денис Ванькин.

Новые сети уже прошли испытания повышенным давлением. По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края Станислава Цыро, это позволит восстановить гидравлические параметры и стабилизировать подачу воды в дома жителей.

Уязвимость крупнейшего водопровода

Чарышский групповой водопровод — самая протяженная система в регионе. Общая длина сетей превышает 1,5 тысячи километров. Она обеспечивает водой жителей семи муниципалитетов, включая Алейск, Поспелихинский, Новичихинский, Мамонтовский и Романовский районы.

Показатель Значение Общая длина системы более 1 500 км Магистральные сети 700+ км Распределительные сети 750+ км

Критическое состояние труб стало особенно заметно этим летом. Из-за сильной жары потребление воды выросло, а изношенные коммуникации не справились с нагрузкой, что спровоцировало перебои. Помимо замены труб, в Поспелихе бурят новые скважины, а в Новичихе установили новую водонапорную башню.

Модернизация инфраструктуры

Обновление участка между Поспелихой и Новичихой — часть более крупной программы. В текущем строительном сезоне в крае уже заменили около 43 километров сетей. Основной объем работ планируют завершить до начала зимнего периода.

До 2026 года регион планирует заменить 113 километров водопроводных сетей. Общий объем инвестиций составит около 1,2 млрд рублей. Половина этой суммы (600 млн рублей) выделена из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Сейчас завершили перекладку более четырех километров сетей, установили новую водонапорную башню в Новичихе, продолжаем бурение скважин в Поспелихе. Это позволит значительно повысить надежность водоснабжения", — подчеркнул генеральный директор АО "Алтайское управление водопроводов" Александр Кощеев.

По мнению руководства предприятия, полностью устранить аварийность можно только через последовательную модернизацию всей системы, что сейчас и происходит.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех