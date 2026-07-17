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Парк Биробиджана изменится до неузнаваемости: соглашение предопределило облик главной зоны отдыха

Россия » Дальний Восток » Биробиджан

В городском парке культуры и отдыха Биробиджана построят беговой комплекс. Соглашение о создании объекта подписали правительство Еврейской автономной области и Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

Укладка покрытия на беговую дорожку
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Укладка покрытия на беговую дорожку

Рабочие приступят к строительству в ближайшие месяцы. Основной цикл монтажных работ займет несколько месяцев — объект планируют сдать к началу нового спортивного сезона. Проект финансируют через национальный проект «Спорт».

В состав комплекса войдут беговые треки, специализированные зоны для разминки и отдыха, а также оборудование для занятий лёгкой атлетикой.

Параметр Детали проекта
Место строительства Биробиджан, городской парк культуры и отдыха
Инфраструктура Треки, зоны разминки, спортивный инвентарь
Срок готовности К началу нового спортивного сезона

В администрации Биробиджана полагают, что новый центр позволит проводить полноценные соревнования и привлечет горожан к занятиям спортом. Для региона с плотной застройкой центральных зон и ограниченным числом профильных площадок появление такого комплекса в общественном парке упрощает доступ к тренировкам.

"Проект поможет улучшить условия для спортивных мероприятий и повысить уровень физической активности среди жителей города", — отметили в администрации Биробиджана.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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