Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Терпение лопнуло у всех: пляжи Сочи превратились в зону социального выживания
Терпение жителей Сахалина лопнуло: решение суда лишило водоканал законного права на прибыль
Цены на грузовики просто взлетели: резкий скачок стоимости техники ударил по кошелькам россиян
Странные цифры в чеках: Приморский край обошел общероссийские показатели по инфляции в июне
Смертоносная дымка над Канадой и США: привычный запах гари предвещает глубокие поражения органов
Снова связь с внешним миром: разлив реки Зея заставил администрацию сменить тактику
Проще некуда: чем ВАЗ-2108 до сих пор выигрывает у современных автомобилей
Критический перекос на рынке жилья: почему многолетние остатки квартир вынудили банки экстренно реагировать
Инспекторы лишатся повода для придирок на дорогах: в Госдуме анонсировали масштабную отмену автоштрафов

Больше никакого дорогого угля: северные территории перешли на новый стандарт энергобезопасности

Россия » Дальний Восток » Якутск

Якутия заняла первое место на Дальнем Востоке и пятое в России по темпам социальной газификации. Об этом глава республики Айсен Николаев сообщил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Железнодорожные вагоны с углем
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Железнодорожные вагоны с углем

Для региона с экстремальными морозами и огромными расстояниями доступ к сетевому газу — это не просто вопрос комфорта, а базовая энергетическая безопасность. С 2021 года, когда в республике запустили программу догазификации, трубу провели в 11 029 домовладений в 12 районах, включая Якутск. По оценкам региональных властей, это улучшило быт более чем 30 тысяч человек.

Газ вдоль "Силы Сибири"

Основной вектор развития сейчас смещается в сторону магистрального газопровода "Сила Сибири". Республика подписала соглашение с "Газпромом", чтобы подключить населенные пункты, расположенные вдоль этой артерии. В работу включены 28 поселений в Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Олёкминском районах.

В текущем году планируют запустить газ в таких точках, как Олёкминск, Иенгра, Беченча, Мурья и Батамай. Это фактически расширяет географию газоснабжения республики, выводя его в новые районы.

Показатель Значение
Количество подключенных домов 11 029
Охваченные районы 12
Новые пункты вдоль "Силы Сибири" 28

Помимо частного сектора, газифицируют социальные объекты. В селах Эбя и Тамалакан газ подали в фельдшерско-акушерские пункты, в Харбала-1 — в амбулаторию, а в Чурапче — на стадион института физкультуры и спорта. Также охватывают садоводческие товарищества.

"За это время 11029 домовладений подключены к сетевому газу в 12 районах республики, включая город Якутск. Это означает, что более 30 тысяч якутян значительно повысили комфорт проживания и упростили свой быт", — отметил генеральный директор компании "Сахатранснефтегаз" Алексей Колодезников.

Для льготников, многодетных семей и участников СВО предусмотрены субсидии. Они покрывают расходы на проектирование, монтаж и установку оборудования.

Экономический эффект от таких мер в Якутии выше, чем в центральных регионах: переход с дорогого привозного угля или дизельного топлива на газ существенно снижает стоимость отопления в условиях долгой зимы.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Сейчас читают
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Наука и техника
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Настоящая биологическая бомба: неправильное использование этого удобрения превращает урожай в мусор
Садоводство, цветоводство
Настоящая биологическая бомба: неправильное использование этого удобрения превращает урожай в мусор
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Последние материалы
Проще некуда: чем ВАЗ-2108 до сих пор выигрывает у современных автомобилей
Критический перекос на рынке жилья: почему многолетние остатки квартир вынудили банки экстренно реагировать
Инспекторы лишатся повода для придирок на дорогах: в Госдуме анонсировали масштабную отмену автоштрафов
Деревня станет цифровым хабом: Брянская область обеспечила подростков новыми возможностями
Грузы застрянут на таможне: расширение системы контроля создало новые риски для перевозчиков
Никто не ожидал такой жадности: богатства Сахалина предопределили финал борьбы за границы
Масштабная зачистка территории: новые условия застройки в Иркутске изменят облик района
Неожиданный подарок для ДНК: привычная утренняя чашка замедлила распад важнейших клеток тела
Рынок б/у авто ждет встряска: новый цифровой реестр лишит перекупов возможности скрыть пробег
Слишком дорогой визит в корейский порт: возвращение судна в РФ вызвало финансовый коллапс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.