Больше никакого дорогого угля: северные территории перешли на новый стандарт энергобезопасности

Якутия заняла первое место на Дальнем Востоке и пятое в России по темпам социальной газификации. Об этом глава республики Айсен Николаев сообщил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Железнодорожные вагоны с углем

Для региона с экстремальными морозами и огромными расстояниями доступ к сетевому газу — это не просто вопрос комфорта, а базовая энергетическая безопасность. С 2021 года, когда в республике запустили программу догазификации, трубу провели в 11 029 домовладений в 12 районах, включая Якутск. По оценкам региональных властей, это улучшило быт более чем 30 тысяч человек.

Газ вдоль "Силы Сибири"

Основной вектор развития сейчас смещается в сторону магистрального газопровода "Сила Сибири". Республика подписала соглашение с "Газпромом", чтобы подключить населенные пункты, расположенные вдоль этой артерии. В работу включены 28 поселений в Алданском, Ленском, Нерюнгринском и Олёкминском районах.

В текущем году планируют запустить газ в таких точках, как Олёкминск, Иенгра, Беченча, Мурья и Батамай. Это фактически расширяет географию газоснабжения республики, выводя его в новые районы.

Показатель Значение Количество подключенных домов 11 029 Охваченные районы 12 Новые пункты вдоль "Силы Сибири" 28

Помимо частного сектора, газифицируют социальные объекты. В селах Эбя и Тамалакан газ подали в фельдшерско-акушерские пункты, в Харбала-1 — в амбулаторию, а в Чурапче — на стадион института физкультуры и спорта. Также охватывают садоводческие товарищества.

"За это время 11029 домовладений подключены к сетевому газу в 12 районах республики, включая город Якутск. Это означает, что более 30 тысяч якутян значительно повысили комфорт проживания и упростили свой быт", — отметил генеральный директор компании "Сахатранснефтегаз" Алексей Колодезников.

Для льготников, многодетных семей и участников СВО предусмотрены субсидии. Они покрывают расходы на проектирование, монтаж и установку оборудования.

Экономический эффект от таких мер в Якутии выше, чем в центральных регионах: переход с дорогого привозного угля или дизельного топлива на газ существенно снижает стоимость отопления в условиях долгой зимы.