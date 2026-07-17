Город забирает 15 гектаров у военных: грядущие перемены коснутся каждой улицы и каждого двора

В одном из микрорайонов города приступят к масштабному обновлению городской среды. В распоряжение округа передали почти 15 гектаров земли Министерства обороны. Первым делом в районе снесут 244 гаража — работы начнутся сразу после оформления документов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Работы на крыше многоэтажного дома

Центром притяжения станет сквер на месте бывшего Дома офицеров, здание которого снесли летом 2025 года. Проект этого пространства планируют отправить на всероссийский конкурс по благоустройству.

Спорт, дороги и освещение

Развитие территории коснется не только центра. В роще за новым сквером проложат дорожки и установят фонари. Для активного отдыха построят стадион в районе улицы Красноярской и спортивный комплекс с веревочными снарядами на улице Школьной. Также в микрорайоне появится новая детская площадка.

Визуальный облик района изменят с помощью муралов на фасадах домов — рисунки посвятят военной истории этого места.

Ремонт дворовых дорог и межквартальных проездов запланирован на следующий год. Вместе с этим установят новые остановки и 16 "умных" пешеходных переходов. Текущий сезон ямочного ремонта в микрорайоне уже завершили.

Инженерные сети и безопасность

Параллельно с внешним благоустройством обновят внутреннюю инфраструктуру. Работы затронут теплосети и газовую котельную. Особое внимание уделят водопроводу и канализации — замене подлежат более 13 километров труб.

Направление Что сделают Водоснабжение и канализация Ремонт более 13 км труб Безопасность и связь Камеры с распознаванием лиц, общественный Wi-Fi Городская среда Обновление площадок для мусора

"Мы будем корректировать план с учётом предложений жителей, которые поступают почти каждый месяц. После доработки покажем его жителям для обсуждения", — сообщил глава округа Андрей Гончаров.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова