Сухие краны наконец-то в прошлом: Благовещенск вернул доступ к ресурсам водозабора «Северный»

В Благовещенске восстановили работу водозабора "Северный". Жители города снова могут пользоваться водой в полном объеме. Об этом сообщили в Амурской региональной дирекции водных ресурсов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Женщина моет руки в раковине ванной комнаты

Специалисты устранили неисправности в оборудовании, которые приводили к перебоям и снижению напора в кранах. Теперь технические условия эксплуатации объекта вернулись в норму.

"Северный" — один из главных источников питьевой воды для города. Без его полноценной работы система водоснабжения Благовещенска теряет стабильность, что особенно критично для районов, завязанных на этот узел.

Ремонт стал частью программы по модернизации городских сетей. Чтобы избежать новых аварий, сотрудники водного хозяйства перевели объект на регулярный мониторинг и технический осмотр.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов