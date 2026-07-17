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Зарплаты замерли на полтора года: ситуация на ТЭЦ в Алтайском крае привела к массовым протестам

Россия » Сибирь » Барнаул

Сотрудники ТЭЦ завода "Кучуксульфат" в Благовещенском районе Алтайского края вступили в открытый конфликт с руководством предприятия. Поводом стало отсутствие индексации зарплат в течение полутора лет, в то время как работники других цехов получили надбавки. Более 100 человек подписали обращения к президенту Владимира Путину, в трудинспекцию и Госдуму.

Деньги
Фото: pixabay.com by Sächsisch is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Рабочие цеха № 5 (ТЭЦ) заявляют, что их доходы не росли с февраля 2025 года. При этом сотрудники железнодорожного транспорта, централизованного ремонта и некоторых других участков получили повышение окладов и тарифных ставок еще в конце прошлого года. По словам персонала ТЭЦ, руководство завода распределило средства выборочно, оставив их без поддержки.

Показатель Значение / Статус
Средний доход рабочего ТЭЦ на руки Около 30-40 тыс. рублей (с учетом подработок)
Срок отсутствия индексации 1,5 года (с февраля 2025 г.)
Дефицит кадров на ТЭЦ 16 вакантных позиций

Позиция администрации и реакция на протест

Директор завода Александр Киндсфатер пояснил, что повышение зарплат зависит от финансовых возможностей предприятия и носит поэтапный характер. Согласно коллективному договору, решение о сроках и размере индексации принимается по итогам финансового года, но точная дата не определена.

"Индексация является поэтапным процессом и проводится в соответствии с финансовыми возможностями предприятия", — сообщил директор завода Александр Киндсфатер.

Сотрудники ТЭЦ считают эти формулировки способом затянуть время. Они отмечают, что рост цен на продукты, бензин и услуги ЖКХ привел к падению реальных доходов. По их словам, ситуация усугубляется несправедливостью: пока рядовые рабочие ждут выплат, руководители подразделений и мастера смен уже получили повышение окладов.

Конфликт перешел в стадию взаимных обвинений. Работники сообщают, что после сбора подписей руководство начало оказывать на них давление. На собраниях звучали угрозы привлечь службу безопасности и квалифицировать обращения в органы власти как "измену Родине" или "шантаж", что вынудило некоторых сотрудников замазать свои подписи в листах.

Риски для инфраструктуры

Низкий уровень оплаты труда привел к оттоку квалифицированного персонала. На ТЭЦ сейчас не хватает 16 специалистов, включая электромонтеров, слесарей турбинного отделения и начальников подразделений. Увольнения происходят на фоне изношенности оборудования, что создает дополнительные риски для стабильной работы энергоснабжения предприятия.

Рабочие уже обращались за помощью в холдинг "Росхим", владеющий заводом, но ответа не получили. В связи с этим персонал ТЭЦ рассматривает вариант проведения "итальянской забастовки" (строгого соблюдения всех инструкций без проявления инициативы), чтобы привлечь внимание к проблеме и добиться уравнивания в правах с другими цехами.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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