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Терпеть вечные аварии больше нельзя: в городе Обь запустили процесс, который спасет сети

Россия » Сибирь » Новосибирск

В городе Обь начали заменять устаревшие электрические подстанции на новые. Модернизация затронет энергоснабжение 30 тысяч жителей частного сектора и многоквартирных домов.

Линия электропередач
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Линия электропередач

Жители города жаловались на частые отключения света при смене погоды: дождь, снег или гроза часто приводили к авариям на линиях. Чтобы решить проблему, сетевая компания совместно с городскими властями разработала план реконструкции объектов.

Одну из новых подстанций уже установили на перекрестке улиц Чапаева и Матросова. Сейчас там завершают благоустройство территории и вывозят старое оборудование. Всего по городу установят восемь новых агрегатов.

"Старые подстанции выработали свой срок службы. Новые корпуса полностью герметичны, они способны передать потребителям больше мощности, что улучшит качество электроснабжения", — пояснил заместитель начальника Обского РЭС "Россети-Новосибирск" Николай Уськов.

Параметр Показатель
Количество новых подстанций 8 единиц
Общий объем инвестиций Более 14 млн рублей
Число жителей, которые почувствуют эффект 30 тысяч человек
Срок завершения работ До конца лета

Обновление оборудования должно снизить число аварийных отключений, особенно в периоды высокой нагрузки на сеть и сложных погодных условий.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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