Терпеть вечные аварии больше нельзя: в городе Обь запустили процесс, который спасет сети

В городе Обь начали заменять устаревшие электрические подстанции на новые. Модернизация затронет энергоснабжение 30 тысяч жителей частного сектора и многоквартирных домов.
Жители города жаловались на частые отключения света при смене погоды: дождь, снег или гроза часто приводили к авариям на линиях. Чтобы решить проблему, сетевая компания совместно с городскими властями разработала план реконструкции объектов.
Одну из новых подстанций уже установили на перекрестке улиц Чапаева и Матросова. Сейчас там завершают благоустройство территории и вывозят старое оборудование. Всего по городу установят восемь новых агрегатов.
"Старые подстанции выработали свой срок службы. Новые корпуса полностью герметичны, они способны передать потребителям больше мощности, что улучшит качество электроснабжения", — пояснил заместитель начальника Обского РЭС "Россети-Новосибирск" Николай Уськов.
|Параметр
|Показатель
|Количество новых подстанций
|8 единиц
|Общий объем инвестиций
|Более 14 млн рублей
|Число жителей, которые почувствуют эффект
|30 тысяч человек
|Срок завершения работ
|До конца лета
Обновление оборудования должно снизить число аварийных отключений, особенно в периоды высокой нагрузки на сеть и сложных погодных условий.
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