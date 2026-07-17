Терпеть вечные аварии больше нельзя: в городе Обь запустили процесс, который спасет сети

В городе Обь начали заменять устаревшие электрические подстанции на новые. Модернизация затронет энергоснабжение 30 тысяч жителей частного сектора и многоквартирных домов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Линия электропередач

Жители города жаловались на частые отключения света при смене погоды: дождь, снег или гроза часто приводили к авариям на линиях. Чтобы решить проблему, сетевая компания совместно с городскими властями разработала план реконструкции объектов.

Одну из новых подстанций уже установили на перекрестке улиц Чапаева и Матросова. Сейчас там завершают благоустройство территории и вывозят старое оборудование. Всего по городу установят восемь новых агрегатов.

"Старые подстанции выработали свой срок службы. Новые корпуса полностью герметичны, они способны передать потребителям больше мощности, что улучшит качество электроснабжения", — пояснил заместитель начальника Обского РЭС "Россети-Новосибирск" Николай Уськов.

Параметр Показатель Количество новых подстанций 8 единиц Общий объем инвестиций Более 14 млн рублей Число жителей, которые почувствуют эффект 30 тысяч человек Срок завершения работ До конца лета

Обновление оборудования должно снизить число аварийных отключений, особенно в периоды высокой нагрузки на сеть и сложных погодных условий.

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