Невероятный рывок местных производителей: алтайская экономика установила новую высокую планку

Алтайский край занял второе место в Сибирском федеральном округе и восьмое место в общероссийском рейтинге по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0. Данные за первое полугодие 2026 года опубликовал Российский экспортный центр.
Рейтинг оценивает работу субъектов в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Показатели отражают не только выполнение конкретных мероприятий, но и уровень условий, созданных в регионе для развития несырьевого и неэнергетического экспорта.
|Показатель
|Позиция Алтайского края
|В Сибирском федеральном округе
|2 место
|В общероссийском зачете
|8 место
"Такого результата удалось достичь благодаря системной работе Правительства Алтайского края по развитию внешнеэкономической деятельности", — отметили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
В регионе действует экспортная стратегия и программа развития экспорта на период 2025–2030 годов с перспективой до 2036 года. За поддержку бизнеса отвечает Центр поддержки экспорта.
Местные производители получают помощь в поиске зарубежных партнеров и рынков сбыта, консультации, образовательные услуги, а также возможность участвовать в международных бизнес-миссиях и выставках.
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