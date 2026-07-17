Невероятный рывок местных производителей: алтайская экономика установила новую высокую планку

Алтайский край занял второе место в Сибирском федеральном округе и восьмое место в общероссийском рейтинге по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0. Данные за первое полугодие 2026 года опубликовал Российский экспортный центр.

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Рейтинг оценивает работу субъектов в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Показатели отражают не только выполнение конкретных мероприятий, но и уровень условий, созданных в регионе для развития несырьевого и неэнергетического экспорта.

Показатель Позиция Алтайского края В Сибирском федеральном округе 2 место В общероссийском зачете 8 место

"Такого результата удалось достичь благодаря системной работе Правительства Алтайского края по развитию внешнеэкономической деятельности", — отметили в Министерстве экономического развития Алтайского края.

В регионе действует экспортная стратегия и программа развития экспорта на период 2025–2030 годов с перспективой до 2036 года. За поддержку бизнеса отвечает Центр поддержки экспорта.

Местные производители получают помощь в поиске зарубежных партнеров и рынков сбыта, консультации, образовательные услуги, а также возможность участвовать в международных бизнес-миссиях и выставках.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов