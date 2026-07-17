Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок Китая стал недоступен: жесткий контроль качества отсек многих фермеров Алтайского края
Бензин на АЗС исчезает за восемь часов: Оренбургская область столкнулась с критическим сбоем
Свет в удаленных поселках станет стабильным: в селе Чапома заменят изношенные дизели
Смерть была почти неизбежна: история выживания барса в Перми привела к невероятному результату
Река Уркан отступила от важной трассы: власти оценили масштаб ущерба и риски для автомобилистов
Город зарылся в траншеи: масштабное обновление в Хабаровске изменит зимний быт тысяч людей
ЖКХ перешли черту дозволенного: горожане Белогорска вернут деньги из-за работы плохой УК
Миллиарды на посевную в обход ставок: Краснодарский край обеспечил себе мощный рывок в рейтинге
Поля превратились в пыль: засуха в Алтайском крае предопределила финал сезона сбора картофеля

Невероятный рывок местных производителей: алтайская экономика установила новую высокую планку

Россия » Сибирь » Барнаул

Алтайский край занял второе место в Сибирском федеральном округе и восьмое место в общероссийском рейтинге по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0. Данные за первое полугодие 2026 года опубликовал Российский экспортный центр.

Грузовые контейнеры
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Грузовые контейнеры

Рейтинг оценивает работу субъектов в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Показатели отражают не только выполнение конкретных мероприятий, но и уровень условий, созданных в регионе для развития несырьевого и неэнергетического экспорта.

Показатель Позиция Алтайского края
В Сибирском федеральном округе 2 место
В общероссийском зачете 8 место

"Такого результата удалось достичь благодаря системной работе Правительства Алтайского края по развитию внешнеэкономической деятельности", — отметили в Министерстве экономического развития Алтайского края.

В регионе действует экспортная стратегия и программа развития экспорта на период 2025–2030 годов с перспективой до 2036 года. За поддержку бизнеса отвечает Центр поддержки экспорта.

Местные производители получают помощь в поиске зарубежных партнеров и рынков сбыта, консультации, образовательные услуги, а также возможность участвовать в международных бизнес-миссиях и выставках.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Садоводство, цветоводство
Пустоцветы атаковали грядку с кабачками? Всего четыре шага вернут кустам завязи и плоды
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Хабаровский край
Обычный двор превратится в центр притяжения: в Хабаровске решили изменить облик улицы Калинина
Настоящая биологическая бомба: неправильное использование этого удобрения превращает урожай в мусор
Садоводство, цветоводство
Настоящая биологическая бомба: неправильное использование этого удобрения превращает урожай в мусор
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Последние материалы
Не просто песок и вода: международный стандарт в Углегорске гарантировал безопасность гостей
США сами поставили подножку своей газовой машине: рынок готовит неожиданный разворот
Гостей стало слишком много: дефицит мест в Чердыни заставил власти передать здания инвесторам
Больше не нужно ездить по всему городу: Якутск объединил все колледжи в одной точке
Футболка мальчика, который покорил мир, спустя десятилетия стала охотой для богатейших коллекционеров
Машины стали недоступной роскошью: огромная доля в чеке теперь уходит в государственную казну
Налог превратился в актив: Сахалинская область позволила забрать часть взносов обратно
Макароны еще не были вкуснее: этот салат с салями — настоящий праздник яркого вкуса
Армейский быт и операторы дронов: новые стандарты в лагерях Алтайского края перевернули представление о каникулах
Всего 25 минут — и на столе десерт, который удивит даже тех, кто не любит творожную выпечку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.