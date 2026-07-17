Свет в удаленных поселках станет стабильным: в селе Чапома заменят изношенные дизели

В селе Чапома обновят систему энергоснабжения: старые дизельные электростанции заменят новыми генераторами. Изношенное оборудование демонтируют и отправят на лом.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Панорамный вид электрической подстанции с трансформаторами и линиями электропередач

На установку двух новых синхронных генераторов мощностью более 100 кВт с напряжением до 1 кВ выделят 6,554 млн рублей. Работы завершат к 31 августа 2026 года.

Параметр Значение Сумма финансирования 6,554 млн рублей Мощность новых генераторов Свыше 100 кВт Срок завершения работ 31 августа 2026 года

Для жителей удаленных поселков замена дизелей означает стабильную подачу электричества в дома и социальные объекты, что особенно важно в периоды пиковых нагрузок.