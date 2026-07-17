Свет в удаленных поселках станет стабильным: в селе Чапома заменят изношенные дизели

В селе Чапома обновят систему энергоснабжения: старые дизельные электростанции заменят новыми генераторами. Изношенное оборудование демонтируют и отправят на лом.
На установку двух новых синхронных генераторов мощностью более 100 кВт с напряжением до 1 кВ выделят 6,554 млн рублей. Работы завершат к 31 августа 2026 года.
|Параметр
|Значение
|Сумма финансирования
|6,554 млн рублей
|Мощность новых генераторов
|Свыше 100 кВт
|Срок завершения работ
|31 августа 2026 года
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