Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок Китая стал недоступен: жесткий контроль качества отсек многих фермеров Алтайского края
Бензин на АЗС исчезает за восемь часов: Оренбургская область столкнулась с критическим сбоем
Смерть была почти неизбежна: история выживания барса в Перми привела к невероятному результату
Город зарылся в траншеи: масштабное обновление в Хабаровске изменит зимний быт тысяч людей
Река Уркан отступила от важной трассы: власти оценили масштаб ущерба и риски для автомобилистов
ЖКХ перешли черту дозволенного: горожане Белогорска вернут деньги из-за работы плохой УК
Поля превратились в пыль: засуха в Алтайском крае предопределила финал сезона сбора картофеля
Миллиарды на посевную в обход ставок: Краснодарский край обеспечил себе мощный рывок в рейтинге
Калининград готовится к транспортному коллапсу: дорожники заблокировали ключевой участок для выезда

Свет в удаленных поселках станет стабильным: в селе Чапома заменят изношенные дизели

Россия » Северо-Запад » Мурманск

В селе Чапома обновят систему энергоснабжения: старые дизельные электростанции заменят новыми генераторами. Изношенное оборудование демонтируют и отправят на лом.

Панорамный вид электрической подстанции с трансформаторами и линиями электропередач
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Панорамный вид электрической подстанции с трансформаторами и линиями электропередач

На установку двух новых синхронных генераторов мощностью более 100 кВт с напряжением до 1 кВ выделят 6,554 млн рублей. Работы завершат к 31 августа 2026 года.

Параметр Значение
Сумма финансирования 6,554 млн рублей
Мощность новых генераторов Свыше 100 кВт
Срок завершения работ 31 августа 2026 года

Для жителей удаленных поселков замена дизелей означает стабильную подачу электричества в дома и социальные объекты, что особенно важно в периоды пиковых нагрузок.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи
Тверская область
Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи
Арктический гигант ударил по планам Брюсселя: Ямал СПГ поставил Европу перед неприятной правдой
Газ
Арктический гигант ударил по планам Брюсселя: Ямал СПГ поставил Европу перед неприятной правдой
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Сырье
Больше никакого дефицита: решение кабмина по НПЗ лишило спекулянтов главного рычага давления
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Последние материалы
Не просто песок и вода: международный стандарт в Углегорске гарантировал безопасность гостей
США сами поставили подножку своей газовой машине: рынок готовит неожиданный разворот
Гостей стало слишком много: дефицит мест в Чердыни заставил власти передать здания инвесторам
Больше не нужно ездить по всему городу: Якутск объединил все колледжи в одной точке
Футболка мальчика, который покорил мир, спустя десятилетия стала охотой для богатейших коллекционеров
Машины стали недоступной роскошью: огромная доля в чеке теперь уходит в государственную казну
Налог превратился в актив: Сахалинская область позволила забрать часть взносов обратно
Макароны еще не были вкуснее: этот салат с салями — настоящий праздник яркого вкуса
Армейский быт и операторы дронов: новые стандарты в лагерях Алтайского края перевернули представление о каникулах
Всего 25 минут — и на столе десерт, который удивит даже тех, кто не любит творожную выпечку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.