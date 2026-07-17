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Бензин на АЗС исчезает за восемь часов: Оренбургская область столкнулась с критическим сбоем

Россия » Поволжье » Оренбург

Правительство РФ утвердило пакет мер по стабилизации цен и поставок топлива. Об этом сообщил источник РИА Новости. Решение было принято по итогам совещания премьер-министра Михаила Мишустина, где также обсудили поправки в Налоговый кодекс РФ.

Бензоколонки на заправке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензоколонки на заправке

Федеральный центр реагирует на летние сбои в поставках бензина и дизеля в регионах. Ранее Владимир Путин связал эти сложности с попытками внешней дестабилизации и поручил ускорить запуск нефтепродуктовых производств на малых и средних предприятиях. Для поддержки внутреннего рынка кабмин уже ограничил экспорт бензина и солярки, а также стимулирует импорт и рост внутреннего выпуска через налоговые инструменты.

Топливный дефицит в Поволжье: ситуация в Оренбуржье

В Оренбургской области ситуация принимает тревожный оборот. Несмотря на заявления оперативного штаба от 16 июля о "штатном режиме" поставок на АЗС, фактическое положение дел отличается от официальных отчетов. Эксперты фиксируют аномальный рост потребительского спроса.

На ряде заправок запасы топлива исчерпываются за восемь часов после открытия. Это создает риск возникновения очередей и локального дефицита. Рост стоимости энергоносителей уже ударил по жителям Оренбурга: городские власти повысили стоимость проезда в общественном транспорте из-за подорожания газа.

Проблема Последствие в Оренбургской области
Рост спроса на ГСМ Запас топлива на некоторых АЗС тает за 8 часов
Подорожание газа Рост тарифов на общественный транспорт в Оренбурге
Ценовые скачки на дизель Расследование УФАС по делу об антиконкурентном сговоре

Антимонопольная служба уже возбудила дело против нескольких игроков рынка. УФАС проверяет, почему цены на дизельное топливо при мелкооптовых продажах в Оренбурге выросли одновременно. Кроме того, региональное правительство потребовало проверить ситуацию с доступностью газомоторного топлива.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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