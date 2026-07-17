Рынок Китая стал недоступен: жесткий контроль качества отсек многих фермеров Алтайского края

Алтайский край за год отправил на экспорт 1,7 миллиона тонн растительной продукции. Покупателями стали более 30 стран, включая Иран, Японию и государства СНГ. Китай остается главным партнером региона: Алтай обеспечивает почти треть всех растительных товаров, которые уходят из Сибирского федерального округа в КНР.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Трактор МТЗ-82 с прицепом работает на сельскохозяйственном поле на фоне леса

Товар / Категория Динамика поставок Гречневая лузга Рост в 3 раза Семена льна Рост в 2 раза Ячмень, овес, горох, жмых Значительный прирост

"Серьезный прирост по сравнению с предыдущим годом наблюдается по ячменю и овсу. Мы увеличиваем объемы поставок гороха, рапсового и подсолнечного жмыха. Экспорт гречневой лузги вырос в три раза, а поставки семян льна — в два раза", — рассказала директор Алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" Мария Шостак.

Технологический барьер и требования Китая

Выход на китайский рынок осложняют жесткие требования к чистоте и составу сырья. В прошлом году китайская сторона вернула автомобиль из-за обнаружения ГМО в масле, хотя три независимые лаборатории позже не подтвердили наличие модифицированных организмов.

"Возьмем самый распространенный в Китае продукт — рис. Требования к нему настолько жесткие, что выпускаются специальные фотосепараторы, предназначенные только для риса. На каждом лотке установлено по четыре камеры. Они настолько тщательно очищают продукцию, что в России таких требований в принципе нет", — рассказал генеральный директор компании "РусПром" Павел Беспалов.

По мнению специалистов, российские аграрии отстают в применении автоматизации. Дорогостоящая техника, способная обеспечить международный стандарт качества, доступна только крупным предприятиям. В то время как в мире искусственный интеллект уже управляет комбайнами и анализирует спутниковые снимки полей, в российских хозяйствах эти технологии не получили массового распространения.

Прогнозируется, что в ближайшие десять лет автоматизация в сельском хозяйстве региона ускорится. Роботизированные комплексы и ИИ возьмут на себя рутинные операции, что позволит поднять качество продукции до уровня, требуемого внешними рынками.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов