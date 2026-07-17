Город зарылся в траншеи: масштабное обновление в Хабаровске изменит зимний быт тысяч людей

В Хабаровске начали массовую замену теплосетей: в этом сезоне строители обновят около 16 километров труб. Сейчас работы идут параллельно на нескольких участках города.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Ремонт дороги с экскаватором

Одним из проблемных точек стала улица Запарина. Здесь временно перекрыли дорогу из-за ремонта теплотрассы. Подрядчик сейчас меняет трубы, чтобы быстрее вернуть проезд жителям соседних домов. После этого бригада переместится на перекресток Запарина и Свободы.

Показатель Значение Общий объем замены сетей ~16 км Текущие приоритетные участки ул. Запарина, перекресток с ул. Свободы

Обновление инфраструктуры должно убрать аварийные ситуации в отопительный сезон. Работы идут по госконтракту, график привязан к климатическим особенностям региона, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова