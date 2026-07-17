Город зарылся в траншеи: масштабное обновление в Хабаровске изменит зимний быт тысяч людей

В Хабаровске начали массовую замену теплосетей: в этом сезоне строители обновят около 16 километров труб. Сейчас работы идут параллельно на нескольких участках города.
Одним из проблемных точек стала улица Запарина. Здесь временно перекрыли дорогу из-за ремонта теплотрассы. Подрядчик сейчас меняет трубы, чтобы быстрее вернуть проезд жителям соседних домов. После этого бригада переместится на перекресток Запарина и Свободы.
|Показатель
|Значение
|Общий объем замены сетей
|~16 км
|Текущие приоритетные участки
|ул. Запарина, перекресток с ул. Свободы
Обновление инфраструктуры должно убрать аварийные ситуации в отопительный сезон. Работы идут по госконтракту, график привязан к климатическим особенностям региона, чтобы минимизировать неудобства для горожан.
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