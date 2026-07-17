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Река Уркан отступила от важной трассы: власти оценили масштаб ущерба и риски для автомобилистов

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Дорогу к селу Ивановка в Зейском округе открыли для транспорта. Проезд был заблокирован с 15 июля: река Уркан вышла из берегов и затопила участок трассы, сделав путь недоступным для легковых машин.

Затопленная дорога
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Затопленная дорога

Вода с дороги ушла, теперь дорожные службы убирают последствия паводка.

"На данный момент на участке произошел спад уровня воды. В ближайшее время дорожники ликвидируют последствия стихии", — сообщили в министерстве транспорта области.

Водителей просят быть осторожными на втором километре региональной дороги "Подъезд к селу Ивановка". Особенно это касается тех, кто едет ночью — размытый грунт и остатки воды могут создать опасные условия.

"Мониторинг гидрологической обстановки на территории округа продолжается. Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности, ситуация находится под постоянным контролем", — пояснила глава Зейского муниципального округа Илона Сысолятина.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

Подобные размывы региональных дорог в Амурской области обнажают проблему износа дорожной сети в удаленных районах. Когда единственная нить сообщения с селом обрывается из-за паводка, встает вопрос не только о текущем ремонте, но и о капитальном укреплении береговых линий и водопропускной способности мостов. Для жителей таких территорий доступность дороги — это вопрос базовой безопасности и снабжения, который часто зависит от сезонных капризов природы больше, чем от плановых графиков дорожных служб.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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