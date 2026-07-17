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Смерть была почти неизбежна: история выживания барса в Перми привела к невероятному результату

Россия » Поволжье » Пермь

В Пермском зоопарке родились трое котят снежного барса. Мать малышей — самка Аксу, которую несколько лет назад спасли от смерти и выходили ветеринары красноярского парка "Роев ручей".

Снежный барс в горах
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Снежный барс в горах

Котята появились на свет 24 мая. Первое обследование показало, что в помете две самки и один самец. Животные здоровы и начали изучать территорию вольера.

История Аксу началась в 2019 году в горах Таджикистана. Там хищница попала в браконьерский капкан и получила тяжелую травму. После перевозки в Россию её передали специалистам "Роева ручья". Чтобы спасти животное, врачи ампутировали часть задней лапы. Из-за этой травмы барс больше не мог выжить в дикой природе.

В 2022 году Аксу перевезли в Пермь по соглашению между Саяно-Шушенским заповедником, красноярским парком и местным зоопарком. Там самке подобрали пару по имени Снежек. Текущее потомство у пары второе.

Рождение ирбисов в неволе помогает поддерживать численность редкого вида. Сейчас в дикой природе России осталось менее 90 особей, поэтому каждое новое животное важно для сохранения генетического разнообразия популяции.

Показатель Данные
Количество котят 3 (2 самки, 1 самец)
Дата рождения 24 мая
Популяция ирбисов в РФ (дикая природа) менее 90 особей
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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