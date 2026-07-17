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ЖКХ перешли черту дозволенного: горожане Белогорска вернут деньги из-за работы плохой УК

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Жители Белогорска получат возврат 600 тысяч рублей из-за плохой работы управляющей компании. О перерасчете сообщили в администрации города.

Мужчина с письмами у почтовых ящиков в подъезде на черно-белом фото
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мужчина с письмами у почтовых ящиков в подъезде на черно-белом фото

Проверка выявила, что УК нарушила условия договора: услуги оказывали несвоевременно, а часть средств списывали неправомерно. Это привело к ухудшению содержания жилого фонда. В итоге горожане получили право вернуть часть оплаты за коммунальные услуги.

"Решение направлено на защиту прав граждан и обеспечение прозрачности в работе управляющих компаний", — пояснили в администрации города.

Сумму возврата рассчитали исходя из объема зафиксированных нарушений. Деньги должны дойти до жителей в течение ближайших нескольких недель. Точный порядок получения выплат объявят позже.

Ответы на популярные вопросы

Когда придут деньги?

Ориентировочный срок возврата — ближайшие несколько недель.

Как узнать сумму своего возврата и способ получения?

Подробности о порядке выплат администрация города опубликует дополнительно.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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