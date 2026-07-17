ЖКХ перешли черту дозволенного: горожане Белогорска вернут деньги из-за работы плохой УК

Жители Белогорска получат возврат 600 тысяч рублей из-за плохой работы управляющей компании. О перерасчете сообщили в администрации города.
Проверка выявила, что УК нарушила условия договора: услуги оказывали несвоевременно, а часть средств списывали неправомерно. Это привело к ухудшению содержания жилого фонда. В итоге горожане получили право вернуть часть оплаты за коммунальные услуги.
"Решение направлено на защиту прав граждан и обеспечение прозрачности в работе управляющих компаний", — пояснили в администрации города.
Сумму возврата рассчитали исходя из объема зафиксированных нарушений. Деньги должны дойти до жителей в течение ближайших нескольких недель. Точный порядок получения выплат объявят позже.
Ориентировочный срок возврата — ближайшие несколько недель.
Подробности о порядке выплат администрация города опубликует дополнительно.
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