ЖКХ перешли черту дозволенного: горожане Белогорска вернут деньги из-за работы плохой УК

Жители Белогорска получат возврат 600 тысяч рублей из-за плохой работы управляющей компании. О перерасчете сообщили в администрации города.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Мужчина с письмами у почтовых ящиков в подъезде на черно-белом фото

Проверка выявила, что УК нарушила условия договора: услуги оказывали несвоевременно, а часть средств списывали неправомерно. Это привело к ухудшению содержания жилого фонда. В итоге горожане получили право вернуть часть оплаты за коммунальные услуги.

"Решение направлено на защиту прав граждан и обеспечение прозрачности в работе управляющих компаний", — пояснили в администрации города.

Сумму возврата рассчитали исходя из объема зафиксированных нарушений. Деньги должны дойти до жителей в течение ближайших нескольких недель. Точный порядок получения выплат объявят позже.

Ответы на популярные вопросы

Когда придут деньги?

Ориентировочный срок возврата — ближайшие несколько недель.

Как узнать сумму своего возврата и способ получения?

Подробности о порядке выплат администрация города опубликует дополнительно.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех