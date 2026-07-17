Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Калининград готовится к транспортному коллапсу: дорожники заблокировали ключевой участок для выезда
Русские старообрядцы на Аляске: почему американцев пугает община, живущая по законам XVII века
Иммунитет превратили в киллера: новая технология выжигает рак мозга изнутри
Старый корабль в Тикси режут на части: решение затянувшейся проблемы очистки Арктики
Белорусские кружева: как нажарить драников с такой корочкой, что съедят вместе с тарелкой
Выживание в условиях Крайнего Севера: Магадан создаст центр, который изменит роды на Чукотке
Город задыхался в пробках: ночной выход рабочих в Иркутске изменит ситуацию на перекрестке
Шанс изменить судьбу за один день: новые стобалльники в Якутии доказали силу повторного рывка
Больше не нужно пересаживаться: поезд из Владивостока в КНР применил особый формат перевозки

Миллиарды на посевную в обход ставок: Краснодарский край обеспечил себе мощный рывок в рейтинге

Россия » Юг » Краснодар

Аграрный сектор Краснодарского края подтвердил статус одного из главных потребителей кредитных ресурсов в стране. В первом полугодии 2026 года кубанские сельхозпроизводители привлекли 32,4 млрд рублей на проведение сезонных полевых работ. Эти показатели позволили региону войти в тройку национальных лидеров по объемам целевого финансирования, сообщил председатель правления Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов.

Деньги
Фото: www.freepik.com by ededchechine is licensed under Free More info
Деньги

Аграрный бюджет: кто впереди

Несмотря на жесткую кредитно-денежную политику регулятора и высокую ключевую ставку, темпы выдачи средств аграриям опережают плановые графики. Всего по линии Россельхозбанка на сезонные нужды в первом полугодии было направлено почти 470 млрд рублей.

Регион-лидер Сумма (млрд руб.)
Белгородская область 69,5
Московский регион 54,2
Краснодарский край 32,4

В десятку наиболее активных заемщиков также вошли Воронежская, Саратовская, Тамбовская и Ростовская области. Замыкают топ Ставрополье и Алтайский край. Высокая концентрация капитала в этих регионах объясняется масштабами посевных площадей и необходимостью оперативной закупки топлива и ресурсов для техники.

"Рост кредитного портфеля в условиях дорогого фондирования говорит о высокой адаптивности АПК. Регионы-лидеры фактически обеспечивают продовольственный каркас страны, оперативно осваивая инвестиции в урожай. Для Кубани 32 миллиарда — это топливо для двигателя всей местной экономики", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Куда направлены ресурсы

Заемные средства стали основным рычагом для своевременного старта посевной кампании. Аграрии направили деньги на покупку семян, минеральных удобрений и средств защиты растений. В условиях импортозамещения значительная часть средств уходит на обновление парка техники и обслуживание сельхозмашин.

Ранее руководство Краснодарского края поднимало вопрос о необходимости увеличения топливных квот, так как динамика работ требует бесперебойных поставок горючего. Финансовая подпитка позволяет хозяйствам не буксовать на этапе подготовки, даже если собственные оборотные средства ограничены. При этом сельхозпроизводители активно пользуются механизмами государственной поддержки аграрного сектора.

"Сезонные работы не терпят пауз. Любая задержка в финансировании закупки семян или удобрений мгновенно снижает итоговый вал. Высокие показатели кредитования свидетельствуют о том, что аграрии делают ставку на интенсивные технологии, которые требуют серьезных вложений на старте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

На какие цели аграрии могут тратить льготные кредиты?

Средства предназначены для закупки ГСМ, семян, удобрений, кормов, а также на ремонт техники и оплату электроэнергии для производства.

Почему Краснодарский край уступил Белгородской области?

Объем кредитования зависит не только от площади пашни, но и от структуры АПК. В Белгородской области высока доля крупных животноводческих холдингов с большими потребностями в оборотных средствах.

Влияет ли высокая ставка ЦБ на доступность денег для фермеров?

Да, стоимость коммерческих кредитов растет, однако основные объемы в АПК проходят через программы субсидирования, что смягчает нагрузку на бизнес.

Какую роль играют федеральные квоты на топливо?

Это механизм сдерживания издержек. Без достаточных объемов льготного горючего даже при наличии кредитов себестоимость сельхозпродукции начинает резко расти.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, аграрный эксперт Виктор Смирнов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи
Тверская область
Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Ленинградская область
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Шоу-бизнес
Италия завидует русским семьям: привычный ритуал в квартирах москвичей поразил известного ведущего
Популярное
Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах

Исследователи воссоздали условия горизонта событий в обычном стекле и впервые зафиксировали феномен, который ранее считался лишь теоретической вероятностью...

Физики пошли на безумный риск: созданная в лаборатории черная дыра начала испаряться на глазах
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Граница дозволенного стёрта: решение Ирана превратило башни Трампа в потенциальные цели
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Турецкие фуры разворачивают на границе: с прилавков пропадут привычные россиянам продукты
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Соседи долго молчали: в Ленинградской области обнаружили цех, который отравил рынки региона
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Хватит платить за воздух: Госдума избавляет водителей от привычных внезапных штрафов
Последние материалы
Не просто песок и вода: международный стандарт в Углегорске гарантировал безопасность гостей
США сами поставили подножку своей газовой машине: рынок готовит неожиданный разворот
Гостей стало слишком много: дефицит мест в Чердыни заставил власти передать здания инвесторам
Больше не нужно ездить по всему городу: Якутск объединил все колледжи в одной точке
Футболка мальчика, который покорил мир, спустя десятилетия стала охотой для богатейших коллекционеров
Машины стали недоступной роскошью: огромная доля в чеке теперь уходит в государственную казну
Налог превратился в актив: Сахалинская область позволила забрать часть взносов обратно
Макароны еще не были вкуснее: этот салат с салями — настоящий праздник яркого вкуса
Армейский быт и операторы дронов: новые стандарты в лагерях Алтайского края перевернули представление о каникулах
Всего 25 минут — и на столе десерт, который удивит даже тех, кто не любит творожную выпечку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.