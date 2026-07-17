Миллиарды на посевную в обход ставок: Краснодарский край обеспечил себе мощный рывок в рейтинге

Аграрный сектор Краснодарского края подтвердил статус одного из главных потребителей кредитных ресурсов в стране. В первом полугодии 2026 года кубанские сельхозпроизводители привлекли 32,4 млрд рублей на проведение сезонных полевых работ. Эти показатели позволили региону войти в тройку национальных лидеров по объемам целевого финансирования, сообщил председатель правления Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов.

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Аграрный бюджет: кто впереди

Несмотря на жесткую кредитно-денежную политику регулятора и высокую ключевую ставку, темпы выдачи средств аграриям опережают плановые графики. Всего по линии Россельхозбанка на сезонные нужды в первом полугодии было направлено почти 470 млрд рублей.

Регион-лидер Сумма (млрд руб.) Белгородская область 69,5 Московский регион 54,2 Краснодарский край 32,4

В десятку наиболее активных заемщиков также вошли Воронежская, Саратовская, Тамбовская и Ростовская области. Замыкают топ Ставрополье и Алтайский край. Высокая концентрация капитала в этих регионах объясняется масштабами посевных площадей и необходимостью оперативной закупки топлива и ресурсов для техники.

"Рост кредитного портфеля в условиях дорогого фондирования говорит о высокой адаптивности АПК. Регионы-лидеры фактически обеспечивают продовольственный каркас страны, оперативно осваивая инвестиции в урожай. Для Кубани 32 миллиарда — это топливо для двигателя всей местной экономики", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Куда направлены ресурсы

Заемные средства стали основным рычагом для своевременного старта посевной кампании. Аграрии направили деньги на покупку семян, минеральных удобрений и средств защиты растений. В условиях импортозамещения значительная часть средств уходит на обновление парка техники и обслуживание сельхозмашин.

Ранее руководство Краснодарского края поднимало вопрос о необходимости увеличения топливных квот, так как динамика работ требует бесперебойных поставок горючего. Финансовая подпитка позволяет хозяйствам не буксовать на этапе подготовки, даже если собственные оборотные средства ограничены. При этом сельхозпроизводители активно пользуются механизмами государственной поддержки аграрного сектора.

"Сезонные работы не терпят пауз. Любая задержка в финансировании закупки семян или удобрений мгновенно снижает итоговый вал. Высокие показатели кредитования свидетельствуют о том, что аграрии делают ставку на интенсивные технологии, которые требуют серьезных вложений на старте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

На какие цели аграрии могут тратить льготные кредиты?

Средства предназначены для закупки ГСМ, семян, удобрений, кормов, а также на ремонт техники и оплату электроэнергии для производства.

Почему Краснодарский край уступил Белгородской области?

Объем кредитования зависит не только от площади пашни, но и от структуры АПК. В Белгородской области высока доля крупных животноводческих холдингов с большими потребностями в оборотных средствах.

Влияет ли высокая ставка ЦБ на доступность денег для фермеров?

Да, стоимость коммерческих кредитов растет, однако основные объемы в АПК проходят через программы субсидирования, что смягчает нагрузку на бизнес.

Какую роль играют федеральные квоты на топливо?

Это механизм сдерживания издержек. Без достаточных объемов льготного горючего даже при наличии кредитов себестоимость сельхозпродукции начинает резко расти.

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