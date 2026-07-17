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Калининград готовится к транспортному коллапсу: дорожники заблокировали ключевой участок для выезда

Россия » Северо-Запад » Калининград

Двухъярусный мост в Калининграде с 17 июля переведут на одностороннее движение. Проезд будет открыт только со стороны Южного вокзала.

Ремонт автомобильной дороги
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Ремонт автомобильной дороги

Ограничения ввели из-за капитального ремонта переправы. В городе планируют обновить дорожное покрытие, заменить освещение и ограждения, а также привести в порядок систему дренажа.

Объект ремонта Виды работ
Двухъярусный мост Замена асфальта, ремонт света, установка новых перил, обновление ливневки

Для водителей и пешеходов это означает изменение привычных маршрутов. Чтобы избежать заторов, горожанам рекомендуют заранее продумать путь и следовать указаниям дорожных знаков и сотрудников ГИБДД.

Реконструкция необходима для безопасности движения. О том, как долго продлится односторонний режим, сообщали в администрации города.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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