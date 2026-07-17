Калининград готовится к транспортному коллапсу: дорожники заблокировали ключевой участок для выезда

Двухъярусный мост в Калининграде с 17 июля переведут на одностороннее движение. Проезд будет открыт только со стороны Южного вокзала.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Ремонт автомобильной дороги

Ограничения ввели из-за капитального ремонта переправы. В городе планируют обновить дорожное покрытие, заменить освещение и ограждения, а также привести в порядок систему дренажа.

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Для водителей и пешеходов это означает изменение привычных маршрутов. Чтобы избежать заторов, горожанам рекомендуют заранее продумать путь и следовать указаниям дорожных знаков и сотрудников ГИБДД.

Реконструкция необходима для безопасности движения. О том, как долго продлится односторонний режим, сообщали в администрации города.