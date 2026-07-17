Калининград готовится к транспортному коллапсу: дорожники заблокировали ключевой участок для выезда

Двухъярусный мост в Калининграде с 17 июля переведут на одностороннее движение. Проезд будет открыт только со стороны Южного вокзала.
Ограничения ввели из-за капитального ремонта переправы. В городе планируют обновить дорожное покрытие, заменить освещение и ограждения, а также привести в порядок систему дренажа.
|Объект ремонта
|Виды работ
|Двухъярусный мост
|Замена асфальта, ремонт света, установка новых перил, обновление ливневки
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