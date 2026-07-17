Старый корабль в Тикси режут на части: решение затянувшейся проблемы очистки Арктики

В порту Тикси начали утилизацию научно-исследовательского судна "Океанолог". Сейчас специалисты красноярской компании "АМК-СЕВЕР" подняли около 30% объемов работ: режут корпус и готовят части корабля к вывозу.
Процесс идет поэтапно. Сначала рабочие демонтируют надстройки и внутренние детали, затем распиливают крупногабаритные секции. Такой подход облегчает конструкцию и снижает риски при подъеме в условиях Арктики. Весь металлолом планируют вывезти до 1 сентября 2026 года.
Подъем "Океанолога" стал первым шагом в программе по расчистке порта. Правительство Якутии планирует до 2030 года поднять и утилизировать еще 12 затонувших судов. Это нужно, чтобы убрать старый металл из воды, разгрузить экосистему и обеспечить безопасность заходов судов, следующих по Северному морскому пути.
|Показатель
|Значение
|Текущий прогресс по "Океанологу"
|~30%
|Срок завершения работ
|до 1 сентября 2026 г.
|Всего судов к подъему
|13 единиц (включая "Океанолог")
|Горизонт программы очистки
|до 2030 года
Судно имеет долгую историю: построили его в ГДР в 1950-х как рыбацкий траулер. В марте 1968 года корабль передали в Росгидромет (Арктическому и антарктическому НИИ) для проведения научных исследований в северных широтах. Позже судно списали.
Сейчас за состоянием среды следят сотрудники Булунской инспекции госэконадзора — они регулярно берут пробы воды в зоне работ и вокруг неё.
Очистка портов Арктики от затонувших объектов — это не только вопрос экологии, но и прямой запрос на развитие транспортной логистики. Удаление старых судов из акватории Тикси расширяет полезное пространство порта и снижает риски для навигации. Для региона важно, что работы ведут специализированные подрядчики, способные работать в условиях вечной мерзлоты и короткого навигационного окна, так как любая ошибка в таких широтах ведет к многократному удорожанию проекта.
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