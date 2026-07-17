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Старый корабль в Тикси режут на части: решение затянувшейся проблемы очистки Арктики

Россия » Дальний Восток » Якутск

В порту Тикси начали утилизацию научно-исследовательского судна "Океанолог". Сейчас специалисты красноярской компании "АМК-СЕВЕР" подняли около 30% объемов работ: режут корпус и готовят части корабля к вывозу.

Заброшенный корабль на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Заброшенный корабль на закате

Процесс идет поэтапно. Сначала рабочие демонтируют надстройки и внутренние детали, затем распиливают крупногабаритные секции. Такой подход облегчает конструкцию и снижает риски при подъеме в условиях Арктики. Весь металлолом планируют вывезти до 1 сентября 2026 года.

Очистка акватории до 2030 года

Подъем "Океанолога" стал первым шагом в программе по расчистке порта. Правительство Якутии планирует до 2030 года поднять и утилизировать еще 12 затонувших судов. Это нужно, чтобы убрать старый металл из воды, разгрузить экосистему и обеспечить безопасность заходов судов, следующих по Северному морскому пути.

Показатель Значение
Текущий прогресс по "Океанологу" ~30%
Срок завершения работ до 1 сентября 2026 г.
Всего судов к подъему 13 единиц (включая "Океанолог")
Горизонт программы очистки до 2030 года

От траулера до НИС

Судно имеет долгую историю: построили его в ГДР в 1950-х как рыбацкий траулер. В марте 1968 года корабль передали в Росгидромет (Арктическому и антарктическому НИИ) для проведения научных исследований в северных широтах. Позже судно списали.

Сейчас за состоянием среды следят сотрудники Булунской инспекции госэконадзора — они регулярно берут пробы воды в зоне работ и вокруг неё.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

Очистка портов Арктики от затонувших объектов — это не только вопрос экологии, но и прямой запрос на развитие транспортной логистики. Удаление старых судов из акватории Тикси расширяет полезное пространство порта и снижает риски для навигации. Для региона важно, что работы ведут специализированные подрядчики, способные работать в условиях вечной мерзлоты и короткого навигационного окна, так как любая ошибка в таких широтах ведет к многократному удорожанию проекта.

Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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