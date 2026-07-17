Город задыхался в пробках: ночной выход рабочих в Иркутске изменит ситуацию на перекрестке

В Иркутске ремонтируют трамвайные пути на перекрестке улиц Софьи Перовской и Партизанской. Рабочие вышли на объект в ночные смены, чтобы не перекрывать движение транспорта в дневное время.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт трамвайных путей на улице

"Главная цель ремонта — ликвидировать вспучивание грунта, мешающее нормальному проезду автотранспорта", — сообщил заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин.

Сотрудники "Иркутскгортранса" уже обновили 25 метров пути по улице Партизанской (первый маршрут). Специалисты демонтировали старые плиты, заменили изношенные деревянные шпалы и дефектный участок рельса. Также рабочие восстановили стыки, заменили грунт и засыпали свежий щебень.

Следующим этапом станет ремонт второго пути (третий маршрут) на той же улице, после чего рельсы обработают шлифовальной машиной.

Завершающую часть работ возьмет на себя "Иркутскавтодор". Дорожники уложат бетонные плиты собственного производства и заасфальтируют участок путей по улице Софьи Перовской.

Объект / Участок Вид работ Ул. Партизанская Замена шпал, рельсов, щебня и укладка бетонных плит Ул. Софьи Перовской Асфальтирование участка путей Ул. Депутатская, ул. Декабрьских Событий Замена плит на трамвайных путях (в ближайшее время)