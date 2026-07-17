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Шанс изменить судьбу за один день: новые стобалльники в Якутии доказали силу повторного рывка

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Якутии еще два выпускника набрали максимальные 100 баллов по профильной математике. Ребята добились этого результата во время пересдачи экзамена.

Экзамен
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзамен

Максимальный балл получили Ярослав Белоусов из Физико-технического лицея имени В. П. Ларионова и Эрчим Юмшанов из Республиканского лицея-интерната. Оба существенно улучшили свои показатели: Ярослав поднял результат с 76 до 100 баллов, а Эрчим — с 86 до 100.

Выпускник Первый результат Итог пересдачи Прибавка
Ярослав Белоусов 76 100 +24
Эрчим Юмшанов 86 100 +14

Всего в республике теперь зафиксировано 30 стобалльных результатов по девяти предметам. Право пересдать один из экзаменов появилось у школьников в 2024 году.

"Сегодня мы видим практический результат этого решения. Ярослав прибавил 24 балла, Эрчим — 14. Это лучше любых слов показывает, насколько важна для выпускников возможность еще раз показать знания, доказать самим себе, что они способны на большее", — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Для многих выпускников из отдаленных районов республики, где доступ к специализированным образовательным центрам ограничен, такая возможность становится шансом скорректировать результат перед подачей документов в вузы.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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