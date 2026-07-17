Выживание в условиях Крайнего Севера: Магадан создаст центр, который изменит роды на Чукотке

В Магадане завершают строительство нового перинатального центра на улице Октябрьской. Здание площадью более 20 тысяч квадратных метров почти готово, рабочие заканчивают отделку и начинают монтаж медицинского оборудования. Центр станет опорным для женщин Магаданской области, Чукотки и северных районов Камчатского края.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ малыш в роддоме

Объект оснащают российским оборудованием, включая системы неонатальной помощи. Внутри здания создали особый микроклимат: установили системы пароувлажнения для операционных и палат, а также нагреватели для зимнего периода. Сейчас на крыше монтируют кондиционеры для работы серверных и системы управления зданием.

"Оборудование на подвозе, мебель начали заносить. Все под оборудование готово, линолеум приклеен, заземление подведено", — сообщил прораб Линар Сераев.

Транспортный узел и доступность

Специфика региона делает авиацию основным способом доставки пациентов. Поскольку центр будет принимать женщин из удаленных территорий, включая Чукотку и Камчатку, логистика завязана на вертолеты и самолеты.

"Мы можем возить вертолетами. Вертолеты летают регулярно, не только в экстренных случаях. Это позволяет упростить работу медиков с пациентами", — подчеркнул губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Мощности и оснащение

Новый центр объединяет все профильные службы на одной площадке: женскую консультацию, дневной стационар и центр планирования семьи. Это избавит пациентов от необходимости перемещаться между разными учреждениями города.

Параметр Показатель Количество коек 80 Пропускная способность женской консультации 100 посещений в смену Дневной стационар 10 мест Инфраструктура 4 родильных зала, залы для партнерских родов, 17 лифтов

Сроки запуска объекта — конец 2026 года. Проект включен в перечень крупных инфраструктурных объектов России, что гарантирует финансирование финального этапа. Средства выделены в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения РФ" (нацпроект "Продолжительная и активная жизнь") после поручения президента Владимира Путина по итогам визита в Магадан летом 2025 года.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов