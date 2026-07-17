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Поля превратились в пыль: засуха в Алтайском крае предопределила финал сезона сбора картофеля

Россия » Сибирь » Барнаул

Двухмесячная жара в Алтайском крае поставила под удар урожай картофеля. Из-за отсутствия дождей аграрии фиксируют недобор клубней, что приведет к росту цен в магазинах и оптовых закупках.

Засуха и урожай
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Засуха и урожай

С момента посадки в регионе выпало всего 20 мм осадков. Этого недостаточно для нормального развития растений. Основной удар пришелся на фазу цветения и бутонизации — период, когда влага критически необходима для закладывания клубней.

"В самую основную фазу цветения и бутонизации влаги вообще не было. Поэтому картофель заложил мало клубней. Если в ближайшее время дождя не будет, он скинет еще часть клубней. Урожая хорошего мы не ожидаем", — сообщил агроном, учредитель фермерского хозяйства "Агроснаб" Михаил Крайнянский.

Методы спасения и влияние погоды

Промышленный полив в условиях отсутствия водоемов рядом с полями невозможен. Чтобы сохранить хотя бы часть урожая, фермеры используют антистрессовые и аминокислотные препараты. Однако без воды клубни не наберут массу и останутся мелкими.

Сухая погода оказала и положительное влияние: в полях почти исчез колорадский жук, а риск фитофтороза, который развивается во влажной среде, минимален. В то же время жара активировала бактериальные болезни растений.

Прогноз цен и спрос

Снижение объемов урожая напрямую отразится на стоимости продукта. Уже сейчас переработчики и частные закупщики опасаются дефицита корнеплодов.

Тип закупки Ожидаемая цена (за кг)
Оптовая закупка 40-50 рублей
Сетевые магазины 50-60 рублей

"Думаю, цена будет 40-50 рублей за килограмм. Но это оптовая закупка. Если говорить про сетевые магазины, там ценник будет выше — 50-60 рублей. Но мы производители и сдаем в сети примерно по 25 рублей, а дальше уже их наценка", — пояснил Михаил Крайнянский.

Перспективы урожая

По мнению специалистов, даже затяжные дожди сейчас не исправят ситуацию, так как биологический потенциал растений уже не реализован. В плохом состоянии находятся и яровые культуры, озимые пострадали меньше.

Синоптики подтверждают, что существенного облегчения ждать не стоит. На ближайшую неделю прогнозируют лишь кратковременные летние дожди, которые пройдут местами.

"Речь идет именно о летних кратковременных осадках. Затяжных ливней, подобных тем, что сейчас заливают европейскую часть России и Южный Урал, в нашем регионе пока не ожидается", — пояснила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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