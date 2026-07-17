Молодежь взялась за кабели: работы на Балтийском заводе ускорили выход судна в море

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге студенты-добровольцы приступили к достройке атомного ледокола "Чукотка". 115 бойцов "Российских студенческих отрядов" (РСО) займутся электромонтажом на судне, которое в будущем обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ледокол в Арктике

Молодые специалисты приехали из Архангельской, Ростовской, Томской и Астраханской областей, республик Коми и Башкортостан, а также из самого Петербурга. Смена продлится до 15 августа.

Студенты работают под надзором наставников СПО "Арктика". В их задачи входит затяжка и закрепление магистрального кабеля, а также укрепление кабельных проходов. Для региона это не просто стройка, а подготовка инструмента, без которого полноценная логистика в арктической зоне невозможна.

"Российские студенческие отряды вносят свой вклад в строительство атомного флота России. Здесь участники движения видят, как из металла и инженерных решений рождается судно, способное покорять льды", — сообщил Михаил Киселёв, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике и председатель Наблюдательного совета РСО.

Статус строительства и сроки

Ледокол "Чукотка" — пятый в серии проекта 22220. Его закладка прошла в 2020 году, а спуск на воду состоялся 6 ноября 2024 года. Сейчас судно находится на финальных стадиях подготовки.

Показатель Значение Фактическая готовность 85,5% Плановая готовность 85,1% Срок ввода в эксплуатацию 2027 год

Помимо "Чукотки", сейчас строят еще два ледокола серии — "Ленинград" и "Сталинград". Ранее в состав "Атомфлота" уже вошли суда "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия".

Начало "жизни" судна

Параллельно с электромонтажом на ледоколе начались швартовные испытания. Одним из знаковых этапов стал запуск камбуза: повара приготовили первые блюда — хлеб и котлеты. На флоте это считается традицией, означающей начало полноценной жизни судна.

"Запуск камбуза — важный этап швартовных испытаний ледокола", — отметил генеральный директор Балтийского завода Александр Коновалов.

Перед началом работы комиссия с участием представителей ФГУП "Атомфлот" проверила оборудование кухни на соответствие техническим нормам.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов