Природа Сахалина больше не будет прежней: добыча горбуши создала риски для побережья

Жительница Сахалина требует разобраться с организацией рыболовного стана у мыса Острого. Женщина утверждает, что промышленная добыча рыбы уничтожает природный облик одного из самых живописных мест острова.

Фото: sakhalin.gov.ru is licensed under free more info Сахалин

По словам местной жительницы, берег Остромысовки, куда обычно приезжают туристы и семьи, теперь засыпан глиной. Она опасается, что даже после демонтажа стана остатки материалов останутся в прибрежной зоне, так как море будет размывать и возвращать их на берег. Кроме того, автор жалобы заметила в воде маслянистое пятно.

"Кто разрешает портить такую красоту?", — задается вопросом женщина.

В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства пояснили, что деятельность в этом районе законна. Рыболовный участок официально передали юридическому лицу для промышленного вылова.

Специалисты ведомства уточнили, что добыча горбуши ведется на основании разрешения, которое выдала комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области.

"В настоящее время управление проводит контрольно-надзорные мероприятия по проверке хозяйственной деятельности по размещению временных рыболовных станов", — сообщили в Росрыболовстве.

Конфликт подчеркивает вечную дилемму региона: баланс между промышленным освоением ресурсов и сохранением рекреационного потенциала территорий, которые привлекают туристов именно своей первозданностью.