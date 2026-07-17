Жизнь среди раскаленного металла: суровые будни в Перми заставили пересмотреть приоритеты

Промышленный сектор Пермского края опирается на приток новых кадров, которые приходят в профессию из других сфер. Одним из примеров стал путь Виктора Желтышева, который сменил службу в МЧС на работу вальцовщиком стана горячей прокатки на "Мотовилихинских заводах".

Фото: commons.wikimedia.org by Inna67895, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сталелитейный цех на металлургическом заводе

Специалист освоил металлургическое производство с нуля, присоединившись к семейной династии — на предприятии также работают его жена и теща. По словам Желтышева, в цехах сформировалась среда взаимной поддержки, где молодые сотрудники помогают друг другу в адаптации к тяжелому труду.

"Мы все вместе трудимся на благо Родины, помогаем стране и стараемся работать на совесть. Чувствуешь, что вносишь свой вклад в большое дело", — рассказал Виктор Желтышев.

Специфика работы с раскаленным металлом требует высокой концентрации и физической выносливости. Для восстановления сил и психологической разгрузки вальцовщик занимается бегом на стадионах и набережных Перми, отмечая развитие городской среды и доступность спортивной инфраструктуры.

Поддержка индустриального потенциала

Стабильность крупных заводов Прикамья напрямую влияет на развитие социальной инфраструктуры региона: от строительства дорог до благоустройства малых городов. Металлургический кластер сегодня охватывает Пермь, Соликамск, Березники, Чусовой, Лысьву и Нытву.

"Мы гордимся нашими металлургическими предприятиями и трудовыми династиями. Мы в Пермском крае понимаем, что промышленность — это наше достояние, поэтому уделяем этому вопросу большое внимание: около 50 процентов принимаемых нормативных актов связано с регулированием и развитием этой сферы", — подчеркнул первый зампредседателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам в Законодательном Собрании, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Пылёв.

По мнению депутата, главная цель региональных властей — создать условия, при которых предприятия смогут расти, а сотрудники получат уверенность в завтрашнем дне и социальные гарантии.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов