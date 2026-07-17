Бизнес больше не зависит от нефти: Алтайский край обеспечил компаниям выход на новые рынки

Алтайский край вошел в десятку лучших регионов России по эффективности внедрения инструментов Регионального экспортного стандарта 3.0. По данным Российского экспортного центра, по итогам первого полугодия 2026 года край занял восьмое место в общероссийском списке и второе — в Сибирском федеральном округе.

Фото: commons.wikimedia.org by Луговец Виктория, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тюнгур, алтайский край

Рейтинг оценивает работу субъектов в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Эксперты смотрят не только на количество мероприятий, но и на то, насколько удобно местным предприятиям выводить на внешние рынки товары, не связанные с сырьем и энергетикой.

"Такого результата удалось достичь благодаря системной работе Правительства Алтайского края по развитию внешнеэкономической деятельности. В регионе принята экспортная стратегия, утверждена программа "Развитие экспорта Алтайского края на период 2025–2030 годов и на перспективу до 2036 года", проводятся мероприятия по популяризации экспортной деятельности и продвижению региональной продукции за рубеж, эффективно функционирует Центр поддержки экспорта", — отметили в Министерстве экономического развития Алтайского края.

В частности, через Центр поддержки экспорта местные производители находят зарубежных партнеров и подходящие рынки сбыта. Регион помогает бизнесу с обучением, консультированием, а также оплачивает участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

Показатель Позиция Алтайского края Рейтинг по РФ 8 место Рейтинг по Сибирскому ФО 2 место

Полные списки регионов по федеральным округам опубликованы на сайте Российского экспортного центра.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов