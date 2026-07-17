Годы безнаказанного отравления: в Благовещенске нашли трубы, которые вывели из строя экосистему Зеи

В Благовещенске несколько лет не могут найти владельца двух труб, через которые в реку Зея сливают вредные отходы. Проблема затронула микрорайон Астрахановка, где стоки выходят на берег в непосредственной близости от жилых домов.

Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Благовещенск

Контролирующие органы подтвердили: жидкость из труб загрязняет почву и воду. При этом установить, чьи это коммуникации и кто организовывал слив, специалистам до сих пор не удалось.

Жители домов на улице Набережной сообщают и о других проблемах с инфраструктурой. В одном из дворов из канализационного люка течет грязная вода, которая заливает проезды и клумбы.

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"Стоки из двух труб, выходящих на берег Зеи неподалёку от жилых домов, вызывают опасения жителей микрорайона Астрахановка", — сообщил житель города Константин.

Почему это важно

Ситуация в Астрахановке обнажает проблему учета подземных коммуникаций в городе. Тот факт, что вредные вещества сливаются в реку годами, а службы не могут найти "концы" труб, говорит о серьезных пробелах в картах сетей и контроле за промышленными или бытовыми сбросами.

Для жителей приграничного города Зея — это не просто географический объект, а главный водный ресурс. Загрязнение береговой линии и почвы в жилой зоне напрямую влияет на экологическую безопасность района.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова