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Годы безнаказанного отравления: в Благовещенске нашли трубы, которые вывели из строя экосистему Зеи

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

В Благовещенске несколько лет не могут найти владельца двух труб, через которые в реку Зея сливают вредные отходы. Проблема затронула микрорайон Астрахановка, где стоки выходят на берег в непосредственной близости от жилых домов.

Благовещенск
Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Благовещенск

Контролирующие органы подтвердили: жидкость из труб загрязняет почву и воду. При этом установить, чьи это коммуникации и кто организовывал слив, специалистам до сих пор не удалось.

Жители домов на улице Набережной сообщают и о других проблемах с инфраструктурой. В одном из дворов из канализационного люка течет грязная вода, которая заливает проезды и клумбы.

Локация Проблема Статус
Берег Зеи (Астрахановка) Слив вредных стоков из двух труб Владелец не установлен
ул. Набережная Протечка канализационного люка Загрязнение придомовой территории

"Стоки из двух труб, выходящих на берег Зеи неподалёку от жилых домов, вызывают опасения жителей микрорайона Астрахановка", — сообщил житель города Константин.

Почему это важно

Ситуация в Астрахановке обнажает проблему учета подземных коммуникаций в городе. Тот факт, что вредные вещества сливаются в реку годами, а службы не могут найти "концы" труб, говорит о серьезных пробелах в картах сетей и контроле за промышленными или бытовыми сбросами.

Для жителей приграничного города Зея — это не просто географический объект, а главный водный ресурс. Загрязнение береговой линии и почвы в жилой зоне напрямую влияет на экологическую безопасность района.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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