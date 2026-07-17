Вместо одного гиганта — сеть малых объектов: стратегия в Забайкалье изменила подход к топливу

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов предложил китайским инвесторам построить в регионе сеть мини-нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Переговоры прошли с председателем совета директоров ООО "Цюешань Баоюань цементные изделия" Пань Дэсянем.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Идея создать малые перерабатывающие комплексы вместо крупных заводов возникла у главы региона в июле. По мнению Осипова, сеть компактных предприятий будет менее уязвима, чем один гигантский объект. Техническая задача — запуск производств, способных выпускать высокооктановые бензины. Китайская сторона подтвердила интерес к проекту, но конкретные инвестиционные параметры еще обсуждаются.

Помимо нефтепереработки, власти региона договариваются с КНР о строительстве цементного завода в Оловяннинском округе. Инфраструктура для объекта уже готовится, проектно-сметная документация почти завершена.

Необходимость собственного производства стройматериалов в Забайкалье диктует логистика. Сейчас ближайший цементный завод находится в 750 километрах, а основные мощности — за 2,5-3 тысячи километров. Это приводит к тому, что регион самостоятельно обеспечивает себя лишь 15% необходимых материалов. Собственный завод должен закрыть этот дефицит и создать базу для поставок в соседние субъекты.

Объект Текущая ситуация / Цель Мини-НПЗ Поиск финансирования в КНР, выпуск высокооктанового бензина Цементный завод Строительство инфраструктуры, закрытие 85% дефицита стройматериалов Логистическое плечо Доставка основных материалов из центров в 2,5-3 тыс. км

"Мощные производства стройматериалов находятся за 2,5-3 тыс. км от нас", — отметил Александр Осипов в ходе переговоров с китайскими партнерами.

Сейчас стороны уточняют финансовые условия и бизнес-планы. Сроки реализации проектов и точный объем инвестиций станут известны после завершения детальной проработки технических решений.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов