Топливный голод ударил по водителям: Якутск оказался в заложниках инфраструктурного сбоя

На автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС) компании "Сахатранснефтегаз" в Якутске выстроились очереди. Спрос на пропан-бутан резко вырос, но удовлетворить его полностью не удается из-за ряда технических и рыночных факторов.
Ситуация обострилась из-за перекоса в инфраструктуре города. В Якутске работают 22 газовые заправки, однако "Сахатранснефтегаз" поставляет топливо только на четыре из них. Остальные АГЗС по разным причинам не продают газ, что перенаправляет весь поток водителей на ограниченное число точек.
Проблема носит комплексный характер. Во-первых, водители массово переходят на газ из-за дороговизны и дефицита бензина и дизеля на обычных АЗС. Во-вторых, растет число машин с газобаллонным оборудованием (ГБО) — сейчас запись на переоборудование авто в городе растянулась до сентября.
Низкая стоимость СУГ на заправках "Сахатранснефтегаза" дополнительно стимулирует спрос. Чтобы не усугублять положение жителей, компания решила заморозить цены на пропан-бутан до 1 октября.
|Фактор влияния
|Последствие для водителя
|Доступность топлива
|Из 22 АГЗС города газ продают только на 4 точках СТНГ
|Рынок жидкого топлива
|Рост цен и ограничение продаж бензина/дизеля
|Технический спрос
|Очереди на установку ГБО до сентября
Перевести заправки на круглосуточный режим сейчас невозможно. Это связано с сезонностью выработки СУГа: летом потребление природного газа для отопления падает, что ведет к закономерному снижению объемов производства пропан-бутана. Топлива физически не хватает для работы в режиме 24/7.
"В компании "Сахатранснефтегаз" принято решение в столь сложный период не повышать цену на СУГ в качестве автомобильного топлива до 1 октября текущего года", — сообщили в компании.
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