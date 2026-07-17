Сладости из Хабаровска покоряют Азию: знак качества открыл двери в крупнейшие сети Китая

Хабаровский производитель кондитерских изделий «Новоторг» получил сертификат «Сделано в России». Документ позволяет компании использовать специальный знак качества и упрощает выход на внешние рынки.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадный торт с ягодами

Первые шаги предприятие сделало в сторону Китая. В этом году представители компании представили свою продукцию на профильных выставках в Чэнду и Харбине. Теперь «Новоторг» планирует поставлять десерты напрямую в китайские торговые сети.

Процесс сертификации прошел при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Для производителей из Хабаровского края ориентация на соседний Китай — самый логичный путь развития из-за географической близости и налаженной сухопутной логистики.

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