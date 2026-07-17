Деньги пришли без единой справки: Алтайский край пересмотрел порядок выдачи декретных выплат

С начала 2026 года более 3,5 тысячи работающих женщин в Алтайском крае получили пособия по беременности и родам. Всего региональное отделение Социального фонда России (СФР) перечислило на эти цели свыше 700 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Красота беременной женщины на закате

Размер выплаты зависит от официального дохода женщины за последние два года. Чем выше была зарплата до ухода в декрет, тем больше сумма поддержки.

Показатель Сумма/Срок Минимальное пособие (за 140 дней) от 124 тыс. рублей Максимальная выплата до 955 тыс. рублей Срок перечисления средств 10 рабочих дней

Указанные суммы не включают районный коэффициент, который применяется при расчете итоговой выплаты в зависимости от территории проживания.

"Мы видим свою задачу не только в своевременном перечислении средств, но и в максимальной простоте оформления выплат. Сегодня будущей маме достаточно просто предоставить работодателю электронный листок нетрудоспособности — дальше система всё сделает сама", — отметила управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Порядок получения выплат

С 2026 года процедура получения денег стала полностью автоматической. Женщинам больше не нужно писать заявления или собирать справки. СФР сам запрашивает сведения о доходах с индивидуального лицевого счета работницы и получает данные от работодателя.

Деньги переводят на банковский счет или карту «Мир». Срок выплаты начинается с момента передачи работодателем всех необходимых сведений в фонд.

Право на пособие имеют официально трудоустроенные женщины и индивидуальные предприниматели, которые платят страховые взносы добровольно. Стандартный срок отпуска по беременности и родам составляет 140 календарных дней.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли подавать заявление в СФР?

Нет, данные о доходах поступают в фонд автоматически. Достаточно передать электронный больничный лист работодателю.

Как быстро придут деньги?

Выплата поступает в течение 10 рабочих дней после того, как работодатель направит данные в Социальный фонд.

Кто может получить выплату, кроме наемных работников?

Пособие доступно индивидуальным предпринимателям, если они добровольно уплачивали страховые взносы.