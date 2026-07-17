Деньги пришли без единой справки: Алтайский край пересмотрел порядок выдачи декретных выплат

С начала 2026 года более 3,5 тысячи работающих женщин в Алтайском крае получили пособия по беременности и родам. Всего региональное отделение Социального фонда России (СФР) перечислило на эти цели свыше 700 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Размер выплаты зависит от официального дохода женщины за последние два года. Чем выше была зарплата до ухода в декрет, тем больше сумма поддержки.
|Показатель
|Сумма/Срок
|Минимальное пособие (за 140 дней)
|от 124 тыс. рублей
|Максимальная выплата
|до 955 тыс. рублей
|Срок перечисления средств
|10 рабочих дней
Указанные суммы не включают районный коэффициент, который применяется при расчете итоговой выплаты в зависимости от территории проживания.
"Мы видим свою задачу не только в своевременном перечислении средств, но и в максимальной простоте оформления выплат. Сегодня будущей маме достаточно просто предоставить работодателю электронный листок нетрудоспособности — дальше система всё сделает сама", — отметила управляющий Отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.
С 2026 года процедура получения денег стала полностью автоматической. Женщинам больше не нужно писать заявления или собирать справки. СФР сам запрашивает сведения о доходах с индивидуального лицевого счета работницы и получает данные от работодателя.
Деньги переводят на банковский счет или карту «Мир». Срок выплаты начинается с момента передачи работодателем всех необходимых сведений в фонд.
Право на пособие имеют официально трудоустроенные женщины и индивидуальные предприниматели, которые платят страховые взносы добровольно. Стандартный срок отпуска по беременности и родам составляет 140 календарных дней.
Нет, данные о доходах поступают в фонд автоматически. Достаточно передать электронный больничный лист работодателю.
Выплата поступает в течение 10 рабочих дней после того, как работодатель направит данные в Социальный фонд.
Пособие доступно индивидуальным предпринимателям, если они добровольно уплачивали страховые взносы.
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