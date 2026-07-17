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Никакой пощады за проступки: Приморье ввело систему оценок за поведение в школах

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В Приморском крае подвели итоги ЕГЭ-2026 и определили вектор подготовки школ к новому учебному году. В правительстве региона представители министерства образования представили данные по успеваемости выпускников и озвучили меры по борьбе с дефицитом учителей в селах.

Лекция в учебном классе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Лекция в учебном классе
Предмет Средний балл
Русский язык 65,4
Математика 59,8
История 54,2

Успеваемость в регионе растет, особенно по русскому языку и математике. Вместе с результатами экзаменов в школах меняют подход к дисциплине: в Приморье впервые начали ставить оценки за поведение. Это часть новой системы, которая должна приучить учеников к самодисциплине.

Курс на местную историю и малые классы

В учебный план внедряют программы по истории Приморья. Теперь школьники будут изучать не только общие государственные курсы, но и роль своего региона в жизни страны.

Для первоклассников планируют увеличить число мест в малых классах. Это позволит учителям уделять больше внимания каждому ребенку, не перегружая аудитории.

Кадры и техника

Острой проблемой остается нехватка педагогов, что особенно заметно в сельских школах. Чтобы привлечь специалистов в деревни и поселки, край планирует поднять зарплаты и улучшить бытовые условия работы учителей.

Параллельно с кадрами обновляют техническую базу. В классы завозят интерактивные доски и компьютеры. Изменяется и формат проверки знаний: к стандартным тестам добавляют проектные задания и презентации. Так оценивают не только память, но и умение работать в команде.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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